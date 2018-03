APT VAL DI FASSA * LA SKIAREA ALPE LUSIA-SAN PELLEGRINO PREMIATA DA SKIRESORT

Ottime notizie per le skiarea Alpe Lusia – San Pellegrino che secondo Skiresort, il più grande portale di test di comprensori sciistici nel mondo, l’ha classificata come top. Gli esperti (di Skiresort.de) hanno effettuato la valutazione nello scorso mese di gennaio, attribuendo in particolare al comprensorio San Pellegrino-Falcade 17 premi che gli hanno fatto guadagnare 4,2 su un totale di 5 possibili stelle.

Invece, la skiarea Alpe Lusia, valutata sempre a metà gennaio, ha ottenuto 13 premi, raggiungendo così 4 stelle e posizionandosi in zona top. Il portale prende in considerazione 18 criteri di valutazione e per la precisione, quelli considerati prioritari quali: dimensione del comprensorio sciistico, offerta piste e varianti delle discese, impianti di risalita, sicurezza neve, preparazione delle piste.

Ulteriori analisi riguardano: accesso e parcheggi; orientamento (mappa, pannelli informativi etc); pulizia e condizioni igieniche, esercizio ecologico degli impianti, cortesia del personale, ristoranti in quota e rifugi, après ski, offerta di alloggi direttamente sulle piste. Infine vengono considerati alcuni interessi specifici come: famiglie e bambini, principianti, sciatori esperti, freerider, snowpark, sci di fondo e piste di fondo.