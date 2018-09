APT VAL DI FIEMME – TRENTINO: NOMINE Cda: ” Giancarlo Cescatti al timone dell’AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA, Lunedì 24 settembre sarà il primo giorno di lavoro del nuovo direttore “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda per il Turismo Val di Fiemme ha deciso la nomina del direttore Giancarlo Cescatti, lo scorso 11 settembre, dopo un’articolata selezione che ha portato una commissione tecnica a identificare tre candidati finali. L’ultima parola è stata quindi espressa dal cda.



Lunedì 24 settembre, Cescatti inizierà la sua nuova sfida professionale che lo vedrà impegnato nel compito di valorizzare e promuovere il territorio fiemmese.

Nato a Trento nel 1966, è laureato in Giurisprudenza e ha conseguito un master in Reingegnerizzazione di processi produttivi turistici e di sistemi informativi. Inoltre, è maestro di sci.

Da quasi trent’anni lavora nel settore turistico. Ha ricoperto incarichi dirigenziali per realtà turistiche di spicco, in diverse località trentine.

Il neo direttore si inserisce nel solco tracciato dal suo predecessore, con l’obiettivo di proseguire e migliorare l’attività svolta fino a oggi. Il presidente dell’ApT Val di Fiemme Renato Dellagiacoma si congratula con il neo direttore e ringrazia l’ex dirigente Bruno Felicetti “per l’impegno profuso e le strategie messe a punto durante questi 13 anni di fertile collaborazione”.