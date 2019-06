APT VAL DI FIEMME (TN) * SETTIMANE DELLA FAMIGLIA”: « AL VIA NOVE SPETTACOLI E QUATTRO PASSEGGIATE DA FIABA CON I PERSONAGGI TELEVISIVI PIÙ AMATI DAI BAMBINI »

La Val di Fiemme si immerge nell’atmosfera magica del Fantabosco con folletti, fate, orchi buffi e pupazzi. Durante le “Settimane della Famiglia”, dal 23 giugno al 7 luglio 2019, prendono vita nove spettacoli e quattro passeggiate da fiaba con i personaggi televisivi più amati dai bambini, mentre tre laboratori geologici del Muse e del Museo Geologico delle Dolomiti invitano i bimbi nel Triassico.

L’ideatore delle due Settimane della Famiglia Armando Traverso, esilarante attore e conduttore di trasmissioni Rai per i Bambini, propone ai bimbi di diventare protagonisti della puntata radiofonica “Big Bang Drive” di Rai Radio Kids, in compagnia dei pupazzi Lella e Lallo, giovedì 4 luglio, alle 20.30, in piazza Italia a Cavalese e venerdì 5 luglio, alle 20.15, in piazza SS. Filippo e Giacomo a Predazzo.

Fra le star dei bambini Fata Lina e Orco Manno di Melevisione, con lo spettacolo “La paura non c’è più”, in scena giovedì 27 giugno, alle 21, in piazza Italia a Cavalese (in caso di pioggia al Palafiemme), venerdì 28 giugno, alle 21, nella tendostruttura Giardini Kennedy di Molina di Fiemme e sabato 29 giugno, alle 21, in piazza. SS. Filippo e Giacomo (in caso di pioggia al Tendone Minigolf).

Fata Lina e Orco Manno accompagnano le famiglie anche a scoprire passeggiate fiabesche verso Baita Ciamp dele Strie di Bellamonte, venerdì 28 giugno, alle 10.15, e a Malga Mayrl di Pampeago, sabato 29 giugno, alle 10.15.

Lorenzo Branchetti alias Milo Cotogno, il simpatico folletto di Melevisione, porta sul palcoscenico lo spettacolo frizzante “Amico Libro”, per scatenare meraviglia attraverso pagine avventurose, fantastiche, misteriose, ma soprattutto capaci di parlare al cuore. Branchetti aspetta le famiglie lunedì 1 luglio, alle 21, in piazza Italia (in caso di pioggia al Palafiemme) e martedì 2 luglio, alle 21, in piazza Nuova a Tesero (in caso di pioggia in Sala Bavarese). Martedì 2 luglio, alle 10.15, si passeggia con Lorenzo Bracchetti nella Foresta dei Draghi della MontagnAnimata di Predazzo.

Ascoltare una favola raccontata da Laura Carusino di Rai Yoyo, volto solare della trasmissione Albero Azzurro, è un’esperienza ipnotica. Sarà lei la protagonista dello spettacolo “Tutti in fiaba” mercoledì 3 luglio, in piazza SS. Filippo e Giacomo, alle 21, e giovedì 4 luglio, alle 21, in piazza Italia a Cavalese, dopo la performance radiofonica di Armando Traverso e i suoi pupazzi. La passeggiata da fiaba con Laura Carusino accompagna le famiglie fra i prati fioriti delle Ganzaie di Daiano, giovedì 4 luglio, alle 10.15.

“A pesca nel mare del Triassico” è il laboratorio per i bimbi a cura del Muse e del Museo Geologico delle Dolomiti in programma lunedì 24 giugno e martedì 25 giugno, alle 17, al Museo Geologico di Predazzo e mercoledì 26 luglio, alle 17, al Palafiemme di Cavalese (i laboratori sono gratuiti con prenotazione al numero 0462 241111).

INFO: ApT Val di Fiemme, info@visitfiemme.it, www.visitfiemme.it

GLI SPETTACOLI

GIOVEDÌ 27 GIUGNO

Spettacolo “La paura non c’è più”, con Fata Lina e Orco Manno Melevisione

ore 21.00, Cavalese, piazza Italia

In caso di maltempo al Palafiemme

VENERDÌ 28 GIUGNO

Spettacolo “La paura non c’è più” con Fata Lina e Orco Manno Melevisione

ore 21.00, Molina di Fiemme, Tendostruttura giardini Kennedy

Anche in caso di maltempo

SABATO 29 GIUGNO

Spettacolo “La paura non c’è più” con Fata Lina e Orco Manno Melevisione

ore 21.00, Predazzo, piazza SS. Filippo e Giacomo

In caso di maltempo al tendone in loc. minigolf

LUNEDÌ 1 LUGLIO

Spettacolo “Amico Libro” con Lorenzo Branchetti

ore 21.00, Cavalese, piazza Italia

In caso di maltempo al Palafiemme

MARTEDÌ 2 LUGLIO

Spettacolo “Amico Libro” con Lorenzo Branchetti

ore 21.00, Tesero, Piazza Nuova

In caso di maltempo alla Sala Bavarese

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO

Spettacolo “Tutti in Fiaba” con Laura Carusino di Albero Azzurro

ore 21.00, Predazzo, Piazza SS. Filippo e Giacomo

In caso di maltempo al tendone in loc. minigolf

GIOVEDÌ 4 LUGLIO

Improvvisazione radiofonica per creare insieme una puntata di “Big Bang Drive” su Rai Radio Kids con Armando Traverso e i pupazzi Lella e Lallo,

ore 20.30, Cavalese, piazza Italia

A seguire Laura Carusino con “Tutti in Fiaba”, ore 21.00,

Cavalese, piazza Italia

In caso di maltempo al Palafiemme

VENERDÌ 5 LUGLIO

Improvvisazione radiofonica per creare insieme una puntata di “Big Bang Drive” su Rai Radio Kids con Armando Traverso e i pupazzi Lella e Lallo,

ore 20.15, Predazzo, piazza SS. Filippo e Giacomo

In caso di maltempo al tendone in località minigolf

LE PASSEGGIATE

VENERDÌ 28 GIUGNO

Passeggiata con Fata Lina e Orco Manno di Melevisione

ore 10.15, Bellamonte, Ciamp dele Strie

Ritrovo stazione a monte impianti Castellir loc. La Morea: breve passeggiata fino al Ciamp delle Strie (passeggino sconsigliato).

SABATO 29 GIUGNO

Passeggiata con fata Lina e Orco Manno di Melevisione

ore 10.15, Pampeago, Malga Mayrl

Ritrovo stazione a monte seggiovia Latemar: breve passeggiata fino a Malga Mayrl (passeggino sì)

MARTEDÌ 2 LUGLIO

Passeggiata con Lorenzo Branchetti

ore 10.15, Predazzo/Gardoné, La Foresta dei Draghi

Ritrovo stazione a monte telecabina Predazzo/Gardoné: semplice passeggiata sul sentiero la Foresta dei Draghi (passeggino sì)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO

Passeggiata con Laura Carusino

ore 10.15, Daiano, Maso dello Speck

Ritrovo parcheggio località Ganzaie (passeggino sì)

*Tutte le passeggiate hanno un rientro libero e finiscono fra le 12.00 e le 12.30

I LABORATORI A CURA DEL MUSE

E MUSEO GEOLOGICO DELLE DOLOMITI

LUNEDÌ 24 GIUGNO

A pesca nel mare del Triassico!

Predazzo, Museo Geologico, ore 17.00

MARTEDÌ 25 GIUGNO

A pesca nel mare del Triassico!

Predazzo, Museo Geologico, ore 17.00

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO

A pesca nel mare del Triassico!

Cavalese, Palafiemme, ore 17.00