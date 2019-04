APT VAL DI FASSA (TN) * MARMOLADA: « LA STAGIONE DELLO SCI COMINCIA QUI A PRIMAVERA, DAL 30 MARZO ALL’1 MAGGIO IN FUNZIONE LA CESTOVIA DEL FEDAIA »

Marmolada: la stagione dello sci comincia qui… a primavera Dal 30 marzo all’1 maggio entra in funzione la cestovia del Fedaia e pure il sevizio skibus “Express”, per raggiungere facilmente da Canazei il passo ai piedi della Regina.

Siete tra quelli che non appenderebbero mai gli sci al chiodo? Tra coloro che adorano svegliarsi presto al mattino, anche a primavera inoltrata, per lasciare la scia su una pista appena battuta? Nel gruppo di quelli che amando divertirsi sulla neve fino a maggio?

Allora siete le persone giuste per la Marmolada: come una vera Regina, con il suo mantello disteso sul versante trentino, la cima più alta delle Dolomiti – 3343 metri – è il luogo dove si continua a fare slalom, quando le altre stazioni sciistiche chiudono. E vi potete divertire dal 30 marzo fino al primo maggio, su una pista lunga circa 2,5 chilometri, servita da Passo Fedaia con una storica cestovia che offre un viaggio tanto panoramico, quanto affascinante. Con l’impianto si arriva ai 2626 metri di Pian dei Fiacconi, dove si trova anche l’omonimo rifugio che vi accoglie con un buon ristoro e vi dà pure la possibilità di pernottare (30 posti letto in camerata). Il presidio alpino segna anche l’inizio della discesa lungo l’ampia pista che conduce fino ai 2056 metri del passo e del lago Fedaia.

La Marmolada è anche tra le mete più amate degli sci alpinisti e dei freerider esperti che, lungo le sue pieghe innevate, trovano grandi soddisfazioni.

Certo, questa montagna e i suoi tracciati fuori pista vanno affrontati in sicurezza, perciò è bene farsi accompagnare da una guida alpina della Val di Fassa a cui ci si può rivolgere per qualsiasi consiglio. E sia che si scii in pista, sia al di là dei suoi confini, per raggiungere comodamente il Fedaia si può usufruire del “Marmolada Express”. Torna infatti, dopo il successo dell’anno scorso (quando è stato ripristinato dopo alcune stagioni invernali), il servizio skibus ideato ad hoc per la Regina delle Dolomiti: tutti i giorni avete a disposizione 8 corse per salire, una all’ora dalle 8 del mattino alle 16, con partenza da Canazei, in Piaz Marconi, e fermate agli impianti del Belvedere, in piazza ad Alba, al Ciampac-Doleda, a Penia (Panarel), all’incrocio della strada del Fedaia (Villetta Maria) e, infine, al passo accanto al Bar Diga, dove si trova la stazione a valle della cestovia. Le fermate del ritorno sono analoghe, per la tratta Fedaia-Canazei, ma le corse si effettuano dalle 8.30 alle 16.30, per consentirvi di sciare fino a metà pomeriggio e rientrare quindi con tranquillità a valle.