APT TRENTO * VIOTE MONTE BONDONE NORDIC SKI MARATHON: IL 24 E 25 FEBBRAIO AL VIA LA QUARTA EDIZIONE

La Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon è pronta a vivere la propria quarta edizione, che si terrà sabato 24 e domenica 25 febbraio: nella prima giornata è in programma una gara in tecnica classica valevole anche per l’assegnazione dei titoli di campione italiano Cittadini e Master, mentre domenica sarà la volta di una gara in tecnica libera, inserita nel circuito Gran Fondo Master Tour.

Entrambe le competizioni prenderanno il via alle ore 10 e verrano proposte sulla doppia distanza di 15 e 30 chilometri, con gli atleti chiamati a percorrere rispettivamente uno e due giri del percorso predisposto in settimana dal comitato organizzatore coordinato dall’Asd Charly Gaul Internazionale e dall’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi in collaborazione con il Comune di Trento, il Centro Fondo Viote e la Scuola Italiana Sci Fondo Viote.

Lo staff tecnico capeggiato da Nicola Fruner ha provveduto alla tracciatura dei percorsi, che interesseranno tutte e tre le piste del centro del fondo delle Viote del Bondone, ovvero la nera Cercenari, la rossa Val del Merlo e la nera Gervasi: l’anello di gara di 15 chilometri presenterà un dislivello attorno ai 260 metri, che raddoppierà per chi affronterà la prova da 30 chilometri, con una salita inserita nella parte finale, ideale trampolino di lancio per i pretendenti alla vittoria.

La doppia sfida in passo alternato e skating si annuncia avvincente, grazie alla presenza di alcuni dei migliori interpreti delle granfondo. Tra di loro spiccano gli atleti del Team Trentino Robinson che, oltre allo specialista Bruno Debertolis, schiererà ai nastri di partenza l’emiliano Francesco Ferrari, plurivittorioso in stagione, e i due fiemmesi Mauro Brigadoi e Loris Frasnelli, che si sono imposti rispettivamente nell’edizione 2016 e 2017. Ci saranno, poi, anche i loro compagni di squadra Nicolas e Thomas Bormolini, quindi Matteo Tanel.

Sarà presente in forze anche il Team Futura, che sarà guidato da Francesco Mich, con Marco Crestani, Silvano Berlanda, Gianni Zorzi e Andrea Longo in scia assieme ad altri compagni di squadra. Sarà in gara anche l’ex nazionale Luca Orlandi, che ha deciso di partecipare alla manifestazione che si svolge sulle piste che l’hanno visto crescere e maturare come atleta, con un occhio di riguardo anche per l’altro atleta di casa Stefano Detassis, portacolori del Gs Marzola già vittorioso lo scorso anno agli Italiani Cittadini e Master in tecnica classica.

Al femminile, invece, spicca il nome della ex azzurra e medagliata olimpica nella staffetta ai Giochi di Torino 2006 Antonella Confortola, che proverà a bissare il successo dello scorso anno, affiancata anche dal marito Jonathan Wyatt, campione della corsa in montagna.

Per gli iscritti dell’ultima ora ci sarà la possibilità di garantirsi un pettorale anche il giorno stesso della gara, sia sabato che domenica, fino alle ore 9, direttamente presso l’ufficio gare allestito al centro del fondo delle Viote.

La gara in tecnica classica di sabato, come anticipato, assegnerà anche i titoli tricolori Cittadini e Master. Under 20, Senior femminili e Master femminili F1, F2 e F3 e Master 5 maschili si confronteranno sui 15 km, mentre per le altre categorie (senior e Master 1, 2, 3 e 4 maschili) la distanza da coprire sarà di 30 km, la medesima che verrà affrontata dagli atleti delle categorie assolute.