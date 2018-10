APT TRENTO * FESTIVAL DEL TURISMO MEDIEVALE: UN VIAGGIO TRA CANTINE&CASTELLI DEL TERRITORIO CON IL PROF PHILIPPE DAVERIO

Trentino, terra di cantine e di castelli con un ricco patrimonio storico, culturale ed enologico. Questo il focus dell’intervento del celebre storico e critico d’arte prof. Philippe Daverio, tenutosi stamane nella splendida cornice del Castello del Buonconsiglio.

Dopo il successo delle scorse edizioni, ha preso il via questa mattina l’8 a edizione del Festival del Turismo Medievale, evento organizzato dall’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi in collaborazione con Ldm – Luoghi del Medioevo. Sono intervenuti per i saluti istituzionali Elda Verones – Direttrice dell’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, Francesca Jurman – Responsabile Servizi educativi del Castello del Buonconsiglio, Roberto Stanchina – Assessore per le politiche economiche e il turismo e Renato Chiti – Direttore de i Luoghi del Medioevo.

La Sala Marangonerie ha registrato il tutto esaurito per assistere all’intervento del prof. Philippe Daverio; a seguire un’ esclusiva visita a Torre Aquila, con guide in costumi medievali fedelmente ricostruiti dall’affresco del mese di ottobre, del celebre “Ciclo dei Mesi”.

La mattina si è conclusa con una degustazione di eccellenze enologiche locali a cura dalle cantine del cofanetto esperienziale “Cantine&Castelli”. Tale cofanetto è un prodotto promo-commerciale che mira a valorizza le cantine e i castelli provinciali legati al Medioevo; è acquistabile presso l’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi oppure online sul sito www.medievalitaly.it

Nel pomeriggio spazio alla tradizione enologica del territorio e della Valle dei Laghi con una visita presso l’Azienda Agricola F.lli Pisoni di Pergolese, per degustare l’esclusivo vino Mesum ottenuto con metodologie di origine medievale.

Il Festival del Turismo Medievale prosegue nei prossimi weekend con tre esclusivi appuntamenti in cantina con esperti e degustazioni: sabato 27 ottobre dalle ore 10.30 presso Cantina Balter (Rovereto – Tn), sabato 3 novembre dalle ore 10.30 presso Cantina Rotari (San Michele all’Adige – Tn), sabato 10 novembre dalle ore 10.30 presso Castel Noarna (fraz. Noarna, Nogaredo – Tn). È necessaria la prenotazione su www.festivalturismomedievale.it e il costo di partecipazione è di € 15,00 a persona.

In occasione degli appuntamenti in cantina Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi propone lo speciale pacchetto soggiorno “Calici di Storia” acquistabile sul sito www.discovertrento.it