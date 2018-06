APT TERME DI COMANO (TN) * ‘ ARTEAPEDALI ‘: IL 16 GIUGNO UNA GIORNATA IN SELLA ALLA BICICLETTA PER SCOPRIRE I PRODOTTI TIPICI LOCALI

Un’intera giornata in sella alla bicicletta – il 16 giugno – per un itinerario unico che attraversa la valle delle Terme di Comano e porta a scoprire i prodotti tipici locali. Il percorso è quello del nuovo Kilometro Zero Bike Tour, un itinerario tra gli altipiani del Banale, del Bleggio e del Lomaso lungo strade secondarie e sentieri accompagnato dalla musica di ciclomusicisti che pedalano insieme ai partecipanti.

Si parte da Ponte Arche affrontando subito la salita più impegnativa dell’intero tour che percorre tutta la zona del Banale fino ad arrivare nel cuore del borgo di San Lorenzo. Qui, attraversando le frazioni di Berghi, Pergnano e Senaso, tra gli stretti vicoli delle case contadine, si raggiunge l’Azienda Agricola Il Ritorno dove ci si ferma per la prima tappa e per conoscere i segreti della coltivazione delle erbe officinali. Mentre i musicisti suonano, si possono degustare le specialità tipiche del territorio proposte dall’agri-snack dell’azienda: golosi stuzzichini con la ciuiga, i formaggi o i dolci tradizionali, arricchiti con fiori eduli ed erbe officinali e spontanee.

Dopo la sosta si riparte in direzione Lomaso: questa volta la strada è per lo più in discesa, almeno fino a Ponte Arche, da dove poi si risale per un tratto di salita che porta nel piccolo paese di Poia fino all’Osteria Fiore dove si gusta il menu tipico a base di patata.

Dopo pranzo la pedalata continua: dal Lomaso si raggiunge infatti la zona del Bleggio e attraverso strade di campagna immerse in suggestivi noceti secolari, si arriva alla piccola cantina dell’Azienda Agricola Luca Caliari dove ci si riposa in un’atmosfera davvero unica, degustando vino e specialità del territorio con la DEGES, associazione che riunisce molte piccole aziende agricole e produttrici della valle.

Il tour è quasi terminato, si rientra a Ponte Arche per le ore 18.00, dopo aver percorso 50 chilometri e 1.000 m di dislivello.

Programma dettagliato:

Ore 8.30: ritrovo a Ponte Arche (passerella in legno, parco delle Terme di Comano) e partenza per San Lorenzo in Banale

Ore 10.30: arrivo all’Azienda Agricola Il Ritorno e tappa con visita all’azienda, musica e degustazione. Ripartenza per il Lomaso

Ore 13.30: arrivo a Poia e pranzo presso l’Osteria Fiore. Partenza per il Bleggio

Ore 16.30: degustazione di vini della Cantina di Luca Caliari e di prodotti della DEGES

Ore 18.00: rientro a Ponte Arche