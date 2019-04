APT TERME DI COMANO * “ CASTELLANDO “: « SABATO 27 APRILE E 4 MAGGIO UN VIAGGIO IN TRENINO NEI CASTELLI PIÙ SUGGESTIVI TRA ANTICHI BORGHI CONTADINI »

Castellando. Sabato 27 aprile e 4 maggio (+ altre due date autunnali: 14 settembre e 12 ottobre).

Viaggio in trenino nei castelli più suggestivi della valle delle Terme di Comano tra antichi borghi contadini, tradizioni secolari, natura e sapori del territorio.

Nella valle delle Terme di Comano il benessere è natura e relax, ma anche cultura: il paesaggio rurale è caratterizzato da decine di piccoli borghi contadini dal fascino inalterato, le tracce del passato sono visibili nei siti archeologici e negli antichi manieri, i costumi e le usanze di un tempo completano la bellezza scenografica del territorio.

Questa è l’occasione per visitare affascinanti castelli, arroccati su una collina come il Castello di Stenico, oppure immersi nel bosco in fondo alla campagna come Castel Campo. Un tour guidato tra collezioni e antiche residenze nobiliari, arredi e vecchie mura, simboli del potere del Principato Vescovile di Trento o delle famiglie più prestigiose del territorio. Un itinerario unico tra cultura e sapori per scoprire il fascino della storia e il gusto dei prodotti tipici locali.

*

Programma

Ore 9.00: ritrovo presso APT Terme di Comano a Ponte Arche

Ore 9.15: partenza con il trenino per Stenico

Ore 9.45: breve passeggiata alle spumeggianti Cascate del Rio Bianco nel Parco Naturale Adamello Brenta

Ore 10.30: visita al Castello di Stenico (per secoli abitato dal Capitano delle Giudicarie, di proprietà del Principato Vescovile di Trento, oggi sede museale staccata del Castello del Buonconsiglio di Trento)

Ore 12.30: pranzo presso il ristorante tipico Dologno

Ore 14.00: partenza per giro panoramico sulla zona del Lomaso e Castel Spine (antica residenza della nobile famiglia dei conti d’Arco, oggi residenza privata)

Ore 15:00: visita guidata alla Pieve di Vigo Lomaso, la seconda più antica del Trentino dopo il Duomo di Trento

Ore 16:00: visita a Castel Campo (antica residenza della nobile famiglia dei conti da Campo, oggi residenza privata) e aperitivo al castello con prodotti dell’Azienda Agricola Castel Campo

Ore 17:30: partenza per rientro

Ore 18:00: rientro a Ponte Arche

*

Costi:

€ 49,00 a persona

– Servizio giornaliero di transfer in trenino

– Entrata e visita guidata al castello di Stenico

– Pranzo presso il ristorante tipico Dologno

– Visita guidata alla Pieve di Vigo Lomaso

– Visita guidata e aperitivo a Km 0 a Castel Campo

– Guida/accompagnatore per l’intera giornata

*

Info soggiorno

– Soggiorno in B&B, Agritur, Garnì, Hotel: da € 80,00 a persona due pernottamenti in camera doppia

– Prezzi a persona a partire da in base alla disponibilità della struttura ricettiva

– Servizio di B&B

– Partecipazione al programma: € 49,00 a persona (su prenotazione)

– Altre proposte di soggiorno su richiesta

– Supplemento per camera singola

– Tassa di soggiorno non inclusa nel prezzo in tabella: € 1,50 al giorno a persona (esclusi bambini fino ai 14 anni non compiuti)