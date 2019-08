APT SMART * “ DOLOMITINCONTRI “: « MATTEO RIGHETTO CON “LA TERRA PROMESSA” CHIUDE LA TRILOGIA DELLA PATRIA E SALUTA I SUOI PROTAGONISTI, MARTEDì 13 AGOSTO »

Martedì 13 agosto il Direttore del quotidiano regionale “Trentino” Paolo Mantovan, modererà a San Martino di Castrozza per DolomitIncontri Matteo Righetto, che presenterà il capitolo finale della saga della famiglia De Boer, narrato magistralmente ne “La Terra promessa”.

Dopo “L’anima della frontiera” e “L’ultima patria” (editi come quest’ultimo libro da Mondadori) con “La Terra promessa” Righetto chiude la trilogia della Patria e saluta con grande affetto i suoi protagonisti, donne e uomini duri come la roccia e la terra che hanno coltivano per anni, che non si arrendono di fronte alle vicissitudini che la vita riserva loro e ad un contesto storico tutt’altro che semplice.

Con questo romanzo inizia il futuro di Jole e Sergio, figli di Augusto e Agnese De Boer. Vent’anni lei, dodici lui, dopo tante traversie i due fratelli sono pronti ad affrontare la più grande delle sfide, lasciare la propria terra, che nulla ha più da offrire, per raggiungere il Nuovo mondo. Le montagne di Nevada e le coltivazioni di tabacco della Val Brenta si dissolvono nella scia tracciata sulla superficie del mare da una nave di migranti che, nel novembre del 1898, salpa dal porto di Genova per raggiungere il Messico. Sarà il viaggio più lungo e impervio, quello che ricongiunge il passato con il futuro. Un’avventura epica che ha in sé l’incanto e il terrore di tante prime volte.

Il week-end post ferragosto, le Pale di San Martino accoglieranno a DolomitIncontri rispettivamente venerdì 16 e sabato 17 agosto, Stefano D’Andrea con “Il padre è nudo” e il giornalista Stefano Zurlo con “Quattro colpi per Togliatti” entrambi editi da Baldini+Castoldi.

Tutti gli appuntamenti della rassegna si svolgeranno presso la sala congressi del Palazzo Sass Maor di San Martino di Castrozza, alle ore 18.00.

DolomitIncontri è un progetto realizzato da ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi grazie alla preziosa collaborazione con il Comune Primiero San Martino di Castrozza e con gli hotel aderenti all’iniziativa.