APT SAN MARTINO CASTROZZA – PASSO ROLLE- PRIMIERO E VANOI * ” VANOI RAPID RACE “: SABATO 19 E DOMENICA 20 MAGGIO L’EVENTO CANOISTICO INTERNAZIONALE

Sabato 19 e domenica 20 maggio andrà in scena tra le Dolomiti e il Lagorai uno degli eventi più ambiti dal mondo canoistico nazionale e internazionale, capace di attrarre pubblico e atleti provenienti dal Centro – Nord Italia e anche dall’estero.

Si tratta di Vanoi Rapid Race, una spettacolare due giorni di prove, allenamenti e gare in acqua bianca riservate a circa 200 canoisti selezionati, ma anche un raduno aperto a tutti, con discese guidate per scoprire in modo insolito il vero lato wild del Vanoi, uno degli angoli più incontaminati di tutto il Trentino.

Si stima che saranno oltre 1.300 i canoisti che sia prima che durante l’evento raggiungeranno la vallata per allenarsi lungo il tratto fluviale che va dal Rifugio Refavaie a Canal san Bovo. Sabato 19 maggio avrà luogo il Kayak Festival con Discese Guidate nella parte Bassa ed Alta del torrente Vanoi, mentre domenica 20 maggio è prevista la competizione ufficiale Vanoi Rapid Race 2018, individuale e a squadre, concentrata nel tratto superiore del fiume.

L’evento è organizzato dal Centro Outdoor Onda Selvaggia con l’intento di promuovere lo sport e uno stile di vita sano a contatto con l’ambiente, ma soprattutto di far conoscere un territorio ricco di risorse naturalistiche, storiche e culturali, elementi che rendono unica la Valle del Vanoi.