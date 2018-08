APT ROVERETO * MAGNALONGA ALTA VALLAGARINA: ” DOMENICA 2 SETTEMBRE LA XXII^ EDIZIONE, SABATO 1 IL CONCERTO CON I BASTARD SONS OF DIONISO “

Domenica 2 settembre la XXII^ edizione de “La Magnalonga dell’Alta Vallagarina”.

Sono già alcuni mesi che il comitato organizzatore sta lavorando al programma della prossima edizione della Magnalonga dell’Alta Vallagarina e dalla fine di luglio sono aperte le iscrizioni online. Un nuovo sistema di prenotazione allestito sull’altrettanto nuovo sito internet, rinnovato in design e funzionalità.

Digitando www.lamagnalonga.org potranno così essere visionate le pagine di presentazione dell’evento, le numerose novità nonché le immagini delle precedenti 20 edizioni.

Dal computer o tramite smartphone sarà pertanto possibile prenotarsi all’ora desiderata e verificare la disponibilità di posti pagando poi tramite carta di credito. Effettuato il pagamento l’utente riceverà la relativa ricevuta tramite mail.

Il nuovo sistema di pagamento, inedito per manifestazioni analoghe, è stato reso possibile grazie alla collaborazione con la Cassa Rurale Alta Vallagarina che fin dalla prima edizione sostiene e supporta la manifestazione sia economicamente come sponsor, sia per le attività di segreteria e prenotazione biglietti.

L’intento ormai noto della Magnalonga dell’Alta Vallagarina è quello di promuovere ai 2.000 e più visitatori che ogni anno vi partecipano, le località, i castelli e la tradizione eno-gastronomica trentina grazie alla collaborazione con le aziende del territorio, oltre quello di coinvolgere in un’iniziativa comune le numerose associazioni di volontariato che operano all’interno dei comuni di Besenello, Calliano e Volano. Dieci i punti di ristoro in 9 chilometri di percorso.

Le altre importanti novità dell’edizione 2018 sono rappresentate dall’allestimento di due percorsi da effettuare in bicicletta, a differente lunghezza a seconda dell’età e delle capacità da effettuarsi assieme a degli accompagnatori allo scopo di offrire una ulteriore possibilità di visita al territorio dell’Alta Vallagarina.

Sabato 1 settembre, in collaborazione con i gruppi giovanili dei tre Comuni, sarà organizzata il primo “Magnalonga summer Party” presso il parco di Calliano durante la quale, ad esibirsi con la loro frizzante musica dal vivo, vi saranno i Bastard Sons of Dioniso.

Oltre che tramite il sito web www.lamagnalonga.org, ulteriori informazioni possono essere chieste scrivendo all’indirizzo info@lamagnalonga.org o telefonando al n. 3476343207. Per “promozioni turistiche” che includono eventuali pernottamenti ci si potrà rivolgere all’Apt di Rovereto e Vallagarina, info@visitrovereto.it o al numero tel. 0464.430363