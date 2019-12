APT ROVERETO E VALLAGARINA * TRENTINO SKI SUNRISE: « DOMENICA 29 DICEMBRE TORNA LA PASSEGGIATA AL SORGERE DEL SOLE NEL PARCO DEL MONTE BALDO »

Domenica 29 dicembre torna la passeggiata al sorgere del sole nel Parco del Monte Baldo.

L’Apt Rovereto e Vallagarina offre anche quest’anno l’esperienza emozionale di ammirare il sorgere del sole dalle piste innevate.

Domenica 29 dicembre a Baita Montagnola, nella Skiarea Brentonico Ski, torna infatti “Trentino Ski Sunrise”, che verrà riproposto anche domenica 1 marzo al Rifugio Baita Tonda.

Gli ingredienti dell’offerta sono molto ben collaudati: partenza all’alba a bordo della seggiovia, possibilità di respirare l’aria pungente del mattino e poter spalancare gli occhi sullo splendido panorama invernale. All’arrivo in vetta una ricca e sfiziosa colazione e subito dopo l’emozione di essere i primi a scendere dalle piste coperte da candida neve.

Il programma per domenica prossima prevede di raggiungere Baita Montagnola.

Alle 07.00 il ritrovo a Polsa alla partenza della seggiovia quadriposto accanto a Baita Laghetto. Subito dopo via con la seggiovia e l’arrivo in cima alla vetta per ammirare il sorgere del sole e gustare una ricca colazione con delizie dolci e salate. Attorno alle 9.00 la discesa con gli sci, prima ancora dell’apertura degli impianti. I non sciatori potranno tornare a valle con le ciaspole ai piedi.

Per informazioni si può telefonare all’Ufficio Turistico di Brentonico allo 0464 395149 o si può scrivere a brentonico@visitrovereto.it per verificare la disponibilità.

*

Foto di: Valentino Azzolini