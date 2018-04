APT ROVERETO E VALLAGARINA * CONSIGLIO DIRETTIVO: GIULIO PROSSER CONFERMATO ALLA PRESIDENZA, VICEPRESIDENTE È STATO PROPOSTO CHRISTIAN PERENZONI

Giulio Prosser è stato confermato all’unanimità presidente dell’Apt Rovereto e Vallagarina. Come vicepresidente è stato proposto Christian Perenzoni, già rappresentante dei sindaci della Vallagarina in Consiglio direttivo.

Confermato tutto il Consiglio direttivo ad eccezione di Sara Pezzato. Al suo posto siederà nel Cd Gianpiero Lui, rappresentante di Confcommercio Trentino.

Il nuovo Consiglio direttivo risulta quindi composto da Mauro Nardelli e Alex Franchini (Asat), Alberto Girardelli, Ivano Dossi e Gianpiero Lui (Confcommercio Trentino), Paolo Preschern (Confesercenti) e Marcello Vianini (Associazione Artigiani).

Nel corso della sua relazione, il presidente Giulio Prosser ha ringraziato tutto il consiglio direttivo, tutti i sindaci della Vallagarina e le associazioni di categoria che – ha sottolineato – hanno permesso di consegnare un’Apt con i conti in perfette condizioni, con grandi innovazioni che hanno fatto stare l’Azienda per il Turismo al passo con i tempi, con un territorio che ha visto l’incremento di arrivi e presenze.

“Abbiamo lavorato – ha detto ancora Prosser – con la passione che ci ha guidati: ci siamo azzerati tutti i compensi che sono stati investiti in promozione. Abbiamo lavorato per il bene della nostra Vallagarina con entusiasmo e forte slancio”.

L’Apt negli ultimi tre anni è stata dotata di una nuova organizzazione interna cui affidare la realizzazione delle progettualità nel corso del mandato con relativo contenimento dei costi.

Si è lavorato in un’ottica di costante crescita, con Trentino Marketing in primis per creare progetti che aiutino ad “allungare la stagione”, sia in chiave primaverile che autunnale, per avere un prodotto turistico appetibile 365 giorni all’anno.

Sono stati aperti due nuovi uffici informazioni, a Rovereto e a Brentonico. L’ufficio informazioni di Rovereto è stato progettato da zero, coinvolgendo Trentino Marketing, affinché diventasse il primo ufficio sul territorio provinciale con il nuovo layout coerente con l’immagine del Trentino.

E’ stato aperto il ciclopoint, punto informativo sulla ciclabile, in un nuovo posto, la piazzetta di Borgo Sacco, considerato strategico e funzionale all’intercettazione dei cicloturisti che transitano sulla Via Claudia Augusta.

E’ entrato nel vivo ad inizio 2018 il percorso che porterà all’elaborazione del piano strategico dell’Apt Rovereto e Vallagarina che indicherà la strada da seguire per i prossimi 3 anni fino al 2021.

Sul piano dell’innovazione, sono stati attivati diversi progetti, tra i quali Daily News, Trentino VR, Travel Appeal, H- Benchmark.

E’ stata dedicata particolare attenzione al turismo scolastico e alla necessaria collaborazione con le Istituzioni culturali e museali del territorio. Si è quindi puntato sul turismo familiare, come target essenziale dell’offerta turistica del dell’ambito e sul cicloturismo, in costante crescita in tutto il Trentino.

E’ proseguito il progetto Trentino Guest Card, strumento che presenta in sé le caratteristiche di fare “sistema” e di essere “esperienza”, per fidelizzare l’ospite e vendere meglio il Trentino. La Guest Card ha visto un notevole aumento di utilizzo durante il triennio 2015-2018.

Per quanto riguarda i dati sugli arrivi e le presenze, questi alcuni numeri degli ultimi tre anni. Il 2015 è stata un’ottima annata per il turismo lagarino, che non aveva visto un simile afflusso di ospiti prima. Complessivamente il numero degli ospiti nelle strutture dell’accoglienza (138.686) è aumentato del 5,34%, e quello dei pernottamenti totali (377.094) di un 7,00% sul 2014.

Nel 2016 il numero degli ospiti nelle strutture dell’accoglienza (152.105) è aumentato ancora del 9,84%, e quello dei pernottamenti totali (385.352) del 2,87%. Anche il 2017 ha visto un aumento degli arrivi e delle presenze, confermando il trend positivo degli ultimi tre anni. Si registra infatti un +7,12 % delle presenze alberghiere ed extra alberghiere in tutto l’ambito e un +22.01 % sulle presenze in città. Da questo importante aumento delle presenze deriva anche un allungamento dei periodi di permanenza in generale, sia quindi del turista individuale, sia dei gruppi.

Nel triennio 2015-2017 si è intensificata la collaborazione con i contigui ambiti di Riva del Garda, Folgaria, Trento e Valsugana attivando sinergie ed azioni congiunte di promozione del territorio e comunicazione soprattutto in materia di cultura, enogastronomia, outdoor.

Tra i progetti a cui si è lavorato in rete da ricordare Vacanze con Gusto, Museum Pass, Dalla Guerra alla Pace oltre alle sinergie in materia di promo commercializzazione finalizzate a migliorare le performance commerciali e di vendita delle strutture ricettive.

Ottimi i risultati raggiunti dall’APT quale soggetto coordinatore del Tavolo dei Musei, al quale partecipano, oltre all’Assessorato alla Cultura del Comune di Rovereto, il Mart, il Museo Storico Italiano della Guerra, la Fondazione Museo Civico e la Fondazione Opera Campana dei Caduti.

Coerenti con questa impostazione di crescente coinvolgimento dei diversi soggetti del territorio, sono anche le azioni messe in atto ormai da più di un anno dal Tavolo del Turismo per altopiano di Brentonico, riuscito esperimento di collaborazione tra Apt, Comune, operatori privati ed associazioni del territorio.

La proposta di promo commercializzazione ha dovuto fare i conti con un nuovo modo di essere presenti sul mercato. Analizzate le varie componenti in cui si divide l’offerta turistica lagarina – cultura, storia, arte, enogastronomia, sport, montagna invernale e estiva – l’Apt ha operato su più fronti così da farle incontrare con i rispettivi target di riferimento. Ad ognuna delle tipologie è stato associato un progetto di sviluppo turistico del territorio.

Nel 2017 è stato, ideato, realizzato e sviluppato un nuovo fondamentale progetto, i “Natali della Vallagarina”, fortemente voluto e coordinato dall’Azienda per il Turismo, con l’obiettivo di creare in Vallagarina un circuito/contenitore che allarghi l’orizzonte dell’offerta in termini geografici e tematici che diventi un vero e proprio distretto del Natale, traino della promozione turistica ed economica di tutto il territorio.

Infine i progetti legati al bike e al cicloturismo hanno visto e vedono il totale coinvolgimento dell’Apt, essendo quello dell’outdoor uno degli asset sui quali intendiamo puntare sempre di più.

Per l’anno in corso l’impegno è a dare supporto a grandi eventi che assicureranno una visibilità a livello mondiale. Nel mese di maggio saranno concentrati 2 eventi che porteranno in Vallagarina migliaia di persone per più giorni.

La 91° Adunata nazionale degli alpini si svolgerà a Trento, ma coinvolgerà l’ospitalità e le attività commerciali della Vallagarina dove si registra il tutto esaurito nelle strutture ricettive e che vedrà un momento ufficiale nella giornata di venerdì 11 maggio alla Fondazione Campana dei Caduti a cui verrà dato ampio risalto mediatico.

Il Giro d’Italia, che presenta una cronometro individuale con partenza da Trento e arrivo al Mart, percorrendo tutti i paesi della destra Adige, godrà di 4 ore di diretta tv trasmessa in 190 paesi del mondo. Ci saranno in seguito su giugno e luglio altri due eventi internazionali, il Giro d’Italia under 23 e l’Euregio Tour per trapiantati, che daranno ricadute nella visibilità della Vallagarina sull’Italia e sull’estero.

Infine una grande novità: dopo una serie di incontri per vagliare l’interesse della proposta, si è in fase di autorizzazione amministrativa per la realizzazione di un Info Point di nuova concezione presso il parcheggio del casello autostradale di Rovereto sud in collaborazione con l’A22.

A conclusione dell’Assemblea elettiva un brindisi con tutti i sindaci della Vallagarina nella nuova sede dell’Apt in Corso Rosmini 21 con la presentazione del progetto di comunicazione “Trentino Vr 360”, un innovativo prodotto multimediale per promuovere la Vallagarina, realizzato in collaborazione con il Vespa Club Rovereto la start up trentina Digital Mosaik.

Per l’occasione la piazza dell’Urban City è stata pacificamente invasa da una decina di Vespe d’epoca del Vespa Club Rovereto che componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci e rappresentanti delle categorie economiche hanno avuto modo di testare con i visori di “Trentino Vr”.