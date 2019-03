apt Madonna di Campiglio (tn) * “ Outdoor Expo ”: « la fiera dedicata per gli appassionati di sport e turismo, a Bologna dal primo al 3 marzo »

)

Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena: l’estate è turismo-avventura e inizia a Bologna Fiere. L’Azienda per il Turismo si presenta ad “Outdoor Expo” con uno stand dedicato al prodotto turismo-avventura, un’occasione importante che riunisce, sotto lo stesso “tetto”, gli operatori turistici dell’ambito che si occupano di vacanze outdoor.

Ad “Outdoor Expo”, la fiera dedicata agli appassionati di sport e turismo in programma a Bologna Fiere dal primo al 3 marzo 2019, arriva anche Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena. Molte le destinazioni presenti, da Kitzbühel a Innsbruck, dal Tirolo a St. Anton.

L’offerta di ambito sarà presentata in uno stand interamente dedicato. Il tema trainante è il nuovo prodotto turismo-avventura, con un occhio di riguardo al target femminile, introdotto tra quelli più interessanti nel Piano di marketing 2019 dell’Azienda per il Turismo.

Gli operatori al fianco di Apt in questa bella occasione saranno: il Parco Naturale Adamello Brenta, le Guide Alpine di Madonna di Campiglio, Mountain Friends (Guide Alpine e Accompagnatori di territorio Pinzolo-Val Rendena), il team di parapendio “Wings2fly”, lo staff della Dolomitica Brenta Bike (in programma il 30 giugno) e il Parco Fluviale della Sarca che sta sviluppando dal punto di vista turistico la fruizione del Sentiero San Vili, tanto importante in questo 2019 proclamato anno del turismo slow.

Apt rappresenterà, attraverso il materiale informativo consegnato, anche altre associazioni e attività: dall’equitazione alla pesca, dal downhill all’arrampicata, dalla mountain bike al trekking fino agli impianti di risalita. La presenza di chi davvero eroga questi servizi è fondamentale: solo chi pratica questi sport può davvero spiegarne la funzionalità e soprattutto le emozioni che generano.

Ma non solo, perché “Outdoor Expo” è più di una vetrina, la prima giornata è infatti dedicata al business con numerosi tour operator presenti, tutti specializzati sul tema dell’evento, una ventina quelli stranieri.

Nella sezione scientifica, l’Azienda per il Turismo sarà altrettanto protagonista, intervenendo in tre seminari che rappresentano altrettante occasioni di approfondimento.

Uno di questi è direttamente organizzato da Apt. Si tratta della tavola rotonda “Outdoor e avventura: un turismo sempre più al femminile. Tendenze e testimonianze” (1 marzo, 17.30-18.30, “Outdoor Expo Forum”, padiglione 29) che sarà coordinata da Marta Ghelma, giornalista di viaggi e collaboratrice di “Bell’Italia” e “Bell’Europa”.

Dopo l’introduzione di Michela Valentini, direttrice Comunicazione e marketing di Apt, la parola passerà alle protagoniste: Elena Guella (vicepresidente Società degli alpinisti tridentini-Sat), Silvia Iuliano (responsabile Comunicazione vie francigene e pellegrina), Marzia Bortolameotti (Founder del blog “Donne di montagna”), Marta Bonomi (vicepresidente Accompagnatori di media montagna del Trentino), Maura Gasperi (referente Parco fluviale della Sarca per “Il Cammino di San Vili da Madonna di Campiglio a Trento”), Erica Giopp (Freelance impegnata in progetti di comunicazione sul mercato turistico cinese).

“Il turismo avventura declinato al femminile – spiega Michela Valentini – sta crescendo e sempre più numerosi sono i viaggi, abbinati alla pratica di attività outdoor più o meno adrenaliniche, che le donne compiono insieme o da sole. È una tendenza che va cavalcata da subito anche perché la nostra offerta su questo tema è altamente competitiva. Seppur molto composita, va consolidata e venduta come un tutt’uno”.

Apt porterà poi la sua esperienza alla presentazione della “Blog Academy” ideata da Mountain Blog e all’incontro “Nell’era dell’“always on”, i contenuti sono una vera risorsa” con filmaker, fotografi, content creator e professionisti dei media legati al mondo dello sport e promosso da Joydis.