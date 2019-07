apt madonna di campiglio – pinzolo val rendena * Italbasket: « la Nazionale di pallacanestro impegnata con la “Trentino basket cup” che si conclude oggi a Pinzolo e Carisolo »

Con Italbasket, in Val Rendena sboccia l’amore per la pallacanestro.

Mentre la Nazionale di pallacanestro è ancora impegnata sul territorio provinciale con la “Trentino basket cup” che si conclude oggi, a Pinzolo e Carisolo, nella sede del ritiro estivo, il primo bilancio della presenza degli Azzurri è all’insegna dell’entusiasmo. Il basket è uno sport molto amato e seguito come hanno confermato, dal 23 al 29 luglio, le tribune del Palazzetto dello sport di Carisolo, sempre gremite di pubblico durante gli allenamenti. Il tifo rivolto agli Azzurri del basket è stato davvero grande. Un abbraccio senza riserve che ha supportato la preparazione della squadra di Meo Sacchetti nel percorso di avvicinamento alla rassegna iridata, in programma in Cina dal 31 agosto al 15 settembre 2019.

Domenica sera, a conclusione della “24ore multisport”, c’è stato, in piazza Carera a Pinzolo, l’atteso incontro tra la Nazionale di basket da una parte, gli appassionati di questo sport, ospiti e residenti dall’altra. Sul palcoscenico eventi sono saliti l’allenatore Meo Sacchetti, il capitano Luigi Datome, Pietro Aradori, Paul Biligha, Alessandro Gentile, Riccardo Moraschini e Giampaolo Ricci. Soddisfatto di aver portato la Nazionale ai Mondiali in Cina? “Serve tutto per crescere”, la risposta di Sacchetti. Per i giocatori, invece, in fattore tifo è importante. E Datome&C. non hanno dimenticato di dire quanto sia gratificante allenarsi in un ambiente amichevole dove l’affetto e il calore del pubblico rappresentano un valore aggiunto davvero importante, che fa morale. Dai ragazzi delle società di basket trentine presenti – Giudicarie Basket, Valle di Cavedine Basket, Virtus Garda Scuola e Aquila Basket – che hanno avuto l’opportunità di stringere la mano ai loro beniamini e consegnargli la maglia delle rispettive squadre, la domanda su cosa si provi a giocare nella Nazionale. La risposta degli atleti concentrata in due parole: orgoglio e felicità.

Numerose le autorità che hanno partecipato alla serata di presentazione: il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini e quello di Carisolo Arturo Povinelli, il presidente della Pro loco di Carisolo Graziano Righi con il direttore Modesto Povinelli, il presidente delle Funivie di Pinzolo Roberto Serafini e il presidente dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena Tullio Serafini, poi il presidente della Fip (Federazione italiana pallacanestro) Gianni Petrucci e il presidente della Fip regionale Mauro Pederzolli, infine il presidente di Vanoli Basket Aldo Vanoli.

Ottima, a detta di tutti, l’ospitalità che il territorio ha saputo garantire ad Italbasket insieme alla possibilità di contare su una struttura all’avanguardia come il Palazzetto dello sport di Carisolo, gestito molto bene e con cura dalla Pro loco di Carisolo.

Nei giorni scorsi, grazie alla disponibilità della squadra, l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena ha potuto realizzare un servizio fotografico (a cura di Paolo Bisti) con la presenza dei giocatori Marco Belinelli, Awudu Abass Abass e Brian Sacchetti che sono stati ritratti in alcuni dei luoghi più suggestivi dell’ambito Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena: Maso Curio a Caderzone Terme, sulla telecabina Pinzolo-Campiglio Express e a Patascoss (Madonna di Campiglio) a fianco alle simpatiche mucche razza Rendena. Un bel modo per promuovere l’immagine del territorio attraverso la più alta espressione nazionale del basket.

Grazie all’accordo di sponsorizzazione siglato con Trentino Marketing, il ritiro si svolgerà tra le Dolomiti di Brenta e l’Adamello-Presanella anche nell’estate 2020, per il terzo anno consecutivo.

E l’opportunità di seguire i campioni del basket non è ancora finita. Dal 18 al 28 agosto, sarà in ritiro precampionato a Carisolo la Vanoli Basket Cremona che sabato 24 agosto, alle 16.30 al Palazzetto dello Sport si confronterà con l’Aquila Basket Trento per la consueta e seguitissima partita amichevole estiva.