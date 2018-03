APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * DOLOMITE’S FIRE: IL 16 E 17 MARZO LA FIACCOLATA DELLE DOLOMITI DEDICATA ALLA FONDAZIONE MAGICA CLEME

Il 16 e 17 marzo torna a pulsare, per la nona edizione, il grande cuore della Dolomite’s Fire. Quest’anno la vigilia del grande e atteso evento solidale coinvolgerà tutta la Val Rendena grazie alla collaborazione delle Pro loco di Valle. Il via alla due giorni dedicata a Magica Cleme avverrà venerdì pomeriggio 16 marzo a Darè, nel Comune di Porte di Rendena con l’accensione della Fiaccola delle Dolomiti.

Passaggio successivo previsto a Caderzone Terme e infine arrivo della fiaccola a Madonna di Campiglio. Alle 18.00 di sabato, il momento più magico con le fiaccolate sugli sci, lo snowboard, le ciaspole oppure a piedi che partiranno da diversi punti per unirsi infine in un luminoso abbraccio nel centro di Campiglio.

E così, sulle tracce del Guinness World Record conquistato nel 2011 come fiaccolata più grande del mondo, Dolomite’s Fire, Madonna di Campiglio e tutta la Val Rendena rinnovano, ogni anno, l’amicizia con Magica Cleme Onlus, la Fondazione che sostiene i bambini e le famiglie dell’Ospedale San Gerardo di Monza e dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, organizzando per loro attività ludico-ricreative e di svago per affrontare i difficili momenti della malattia e della cura.

Nata e coordinata da Mario Zanon, la Dolomite’s Fire è speciale: per la finalità solidale che ha e perché riesce sempre a far sentire i partecipanti protagonisti di un’iniziativa piena di emozioni.

Protagonisti indiscussi della manifestazione sono i piccoli eroi di Magica Cleme e la priorità assoluta del Comitato Organizzatore è regalare ai bambini di Magica Cleme e alle loro famiglie una spensierata, serena e magica vacanza sulla neve.

Lo spirito di solidarietà che anima Dolomite’s Fire e Magica Cleme diventa sempre più grande: ai già numerosi amici che da sempre partecipano con entusiasmo all’iniziativa, quest’anno si aggiunge un ospite speciale, l’associazione locale Gli Amici del Paolin, nata per sostenere chi ha più bisogno.

L’apertura dell’edizione 2018 di Dolomite’s Fire sarà il 16 marzo e avverrà con la collaborazione delle Pro loco della Val Rendena e con la presenza di due ospiti davvero speciali: Edoardo Stoppa e Juliana Moreira.

Mentre dalle 17.00, in piazza Sissi a Madonna di Campiglio, si aprirà il villaggio Dolomite’s fire con intrattenimento e musica dal vivo, una fiaccola partirà dalla chiesa di San Rocco a Darè (ore 18.00) e un’altra dall’oratorio di Caderzone Terme (ore 18.15) per arrivare a Madonna di Campiglio alle 19.30. Poi, sabato 17 marzo, alle 9.30 a Patascoss si terrà la gara di sci Trofeo Magica Cleme, organizzata in collaborazione con Sporting Campiglio.

Alle 16.30 ci si sposterà nuovamente in piazza Sissi, dove in compagnia degli amici di Magica Cleme e di numerosi ospiti accompagneranno il conto alla rovescia in attesa della Fiaccolata delle Dolomiti che partirà attorno alle ore 18:00. Le luci della solidarietà sfileranno sulle piste e per le strade di Campiglio per poi ritrovarsi sempre in piazza Sissi per festeggiare insieme i 10 anni di amicizia con Magica Cleme.

ISCRIZIONI E DISTRIBUZIONE PETTORALI

venerdì 16 marzo presso:

Villaggio Dolomite’s Fire allestito in piazza Sissi dalle 16.00 alle ore 20.00 circa;

sabato 17 marzo presso:

Villaggio Dolomite’s Fire allestito in piazza Sissi dalle 10.00 alle ore 17.30 circa;

Partenza degli impianti di risalita dello Spinale, 5 Laghi, Pradalago, Grostè e Fortini dalle 8.30 alle 11.00 circa;

Rifugi Boch, Stoppani, Pradalago 2100, Patascoss, 5 Laghi e Chalet Fiat dalle 11.00 alle 16.00.

Con pettorale Dolomites’s Fire sconto sull’acquisto dello skipass giornaliero “Campiglio” valido nella giornata del 17 marzo.