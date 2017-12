APT MADONNA DI CAMPIGLIO – PINZOLO VAL RENDENA* SI BRINDA AL NUOVO ANNO CON NICOLA SAVINO ANDREA & MICHELE DA RADIO DEEJAY E CRISTINA CHIABOTTO

Madonna di Campiglio: si brinda al Nuovo Anno con Andrea & Michele da Radio Deejay, Cristina Chiabotto e Nicola Savino.

Dopo l’edizione del debutto nel 2015 e il grande successo dello scorso anno, è iniziato il conto alla rovescia per la nuova, grande festa di Capodanno attesa a Madonna di Campiglio il 31 dicembre. Domenica sera, in piazza Sissi, musica, talent show e party dalle 22.00 a tarda notte accompagneranno ospiti e residenti nel benaugurante passaggio dal vecchio al nuovo anno.

Sul palcoscenico, nella suggestiva cornice di una Campiglio avvolta in un bianco mantello di neve come non si vedeva da tempo, ci saranno Andrea & Michele da Radio Deejay, ormai affezionati amici della “Perla delle Dolomiti” ed ideatori dell’evento, poi Cristina Chiabotto e con l’amichevole partecipazione di Nicola Savino.

Si canterà, si ballerà e allo scoccare della mezzanotte si brinderà. E poi, ancora, musica e ritmo con la musica dal vivo della AL-B.Band e il dj-set di Franco Russo da Radio Deejay per far scatenare tutti i presenti fino a tarda notte! Non mancheranno momenti di coinvolgimento del pubblico che, insieme ai conduttori e animatori della serata, sarà il vero protagonista della festa.

“La festa del 31 dicembre – spiega Michele Mainardi di Radio Deejay – è la punta di diamante di un progetto più ampio di entertainment su Madonna di Campiglio, che mira a raggiungere uno spessore adeguato alla località prendendo spunto da quanto avviene in altre località sede della Coppa del Mondo di sci come Kitzbühel e Wengen, e pianificato su tutto l’arco dell’anno”.

Madonna di Campiglio, grazie a questa iniziativa, sarà sede, il 31 dicembre, di una delle feste di Capodanno all’aperto più importanti d’Italia, una delle tre che vedono protagonista Radio Deejay oltre a Roma, dove ci sarà la “Deejay time reunion” con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, e a Riccone insieme a Linus e Rudy Zerbi.

“Dopo l’edizione dello scorso anno e in previsione della festa di domenica sera – commenta Giuseppe Corradini, assessore ai Grandi eventi del Comune di Pinzolo – direi che abbiamo fatto bene a scommettere su questo format di evento che ora stiamo facendo crescere sia nella qualità degli ospiti presenti che per riscontro mediatico.

Grazie alla collaborazione con Fandango e in primis di Andrea e Michele, che possiamo ormai considerare affezionati amici di Madonna di Campiglio, stiamo valorizzando anche l’immagine di una “Campiglio da bere”, divertente, glamour e vip, coinvolgendo nomi del mondo dello spettacolo che da anni non si vedevano nella nostra località.

Crediamo in questa tipologia di eventi – aggiunge Corradini – e successivamente valuteremo se declinarla anche in periodo dell’anno nei quali c’è bisogno di un maggiore afflusso turistico.

Un altro aspetto interessante è aver agganciato Radio Deejay, una radio giovane, dinamica e frizzante che ben si sposa con le caratteristiche di Madonna di Campiglio.

In conclusione… un passo alla volta verso grandi traguardi”.

L’evento è organizzato dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena con il Comune di Pinzolo, la collaborazione artistica di Campus-Fandango Club e il sostegno di Comune di Tre Ville, Pro Loco Madonna di Campiglio e Funivie Madonna di Campiglio.

*

Altre feste in Val Rendena.

Non mancheranno, il 31 dicembre, nemmeno le due seguitissime feste di Pinzolo, all’aperto, e di Carisolo, all’interno del Palasport.

A Pinzolo, domenica 31 dicembre, in località Pineta, maxi discoteca all’aperto con ricco ristoro, bevande calde e paninoteca. La festa inizia alle 22.00 ed è ad ingresso gratuito. A Carisolo, grande festa di Capodanno “Welcome 2018” presso il Palasport. Si inizia alle 21.00 con dj set di Dada&Giulio, Luca Medeghini e Bony Voice. Formule d’ingresso: fino al 30 dicembre biglietto d’ingresso a 22 euro, il 31 dicembre il costo sale a 25 euro. Informazioni e prenotazioni presso la Pro Loco Carisolo che organizza l’evento (0465 501392) oppure presso il bar del Palasport. Informazioni per il bus navetta chiamando il numero 348 4904397.

*

Fiaccolate di fine e inizio anno.

Sabato 30 dicembre, alle 20.30, appuntamento di fine anno per grandi e piccini a Caderzone Terme con la fiaccolata in località Runchidin a cura della Pro loco di Caderzone Terme. Le fiaccole saranno consegnate sul posto, a seguire scambio di auguri con vin brulè, tè e panettone.

Poi, lunedì primo gennaio 2018, tornerà, a Madonna di Campiglio, l’immancabile e spettacolare fiaccolata con i maestri di sci che avrà inizio alle 18.15 sul mitico Canalone Miramonti, la storica pista campigliana che il 22 dicembre di ogni anno ospita lo slalom maschile della Coppa del Mondo di sci.

Oltre trecento maestri e istruttori, insieme ai loro allievi, disegneranno suggestive coreografie scendendo lungo la pista della 3Tre e illuminando la serata del primo giorno dell’anno con il chiarore delle fiaccole.

Lo spettacolo, atteso dalle migliaia di ospiti che hanno deciso di trascorrere il Capodanno a Madonna di Campiglio, sarà accompagnato da dj set con musica. Da non perdere la romantica discesa delle dame e dei cavalieri della Corte Asburgica con la coppia imperiale Sissi e Francesco Giuseppe, preludio di quella fantastica settimana del Carnevale Asburgico che si terrà dal 12 al 16 febbraio.

Sempre lunedì, camminata in amicizia con fiaccole lungo la Val Rendena da Villa Rendena a Spiazzo con partenza alle 21.00. Ristoro a Vigo Rendena, rinfresco e intrattenimento musicale all’arrivo. Si ritorna con i pullmini.