apt garda trentino spa * mercatini di natale: ” Riva e Arco inaugurano il primo weekend ‘ natalizio ‘, Nel fine settimana in arrivo l’atmosfera delle feste di fine anno “

Riva e Arco inaugurano il primo weekend “natalizio”. Nel fine settimana in arrivo il Garda Trentino entra nell’atmosfera delle feste di fine anno. A Riva del Garda apre il Villaggio Di Gusto in Gusto, ad Arco comincia il tradizionale Mercatino di Natale. Per quasi due mesi il territorio vivrà una serie di appuntamenti imperdibili, immerso nella magìa di un periodo che scalda il cuore.

A Riva del Garda e Arco quello in arrivo sarà già un weekend da vivere in piena atmosfera natalizia. Con l’apertura del Villaggio di Gusto in Gusto a Riva e del Mercatino di Natale di Arco, prende il via la lunga festa dell’inverno sulla sponda nord del lago. È una tradizione consolidata che coinvolge molti operatori locali, con una lunga serie di eventi, tra appuntamenti storici e novità, che fanno del Garda Trentino una delle mete più affascinanti e appetibili per l’ultimo scorcio del 2018, per adulti, bambini e famiglie.

Nel magnifico scenario di Riva del Garda è pronto ad aprire il Villaggio di Gusto in Gusto (organizzato da Associazione di Gusto in Gusto), meraviglia per gli occhi ed il palato, promosso ad evento di “apertura” e ampliato proprio in ragione del successo ottenuto lo scorso anno. Per i visitatori sarà un’emozione ed un piacere scoprire ed acquistare i migliori prodotti del territorio presentati grazie all’impegno dei gestori delle casette e di tutti i produttori, oppure assaporare le ricette elaborate dagli chef locali. Il tutto in un contesto unico che propone alcune novità: la calda atmosfera natalizia sarà ancora più intensa con nuove illuminazioni mentre tra i tanti richiami c’è da segnalare la presenza di due container, uno dedicato alle associazioni che a rotazione comunicheranno i loro progetti, l’altro allestito con una meravigliosa “scena Natalizia”. Il Villaggio si concentra nella zona del Brolio (parco antistante la Rocca di Riva del Garda), ma dal 7 dicembre si allargherà anche a piazza Battisti. Prevista anche una serata speciale a Capodanno, con dj set fino alle 2 del mattino.

Riva del Garda si presenta anche quest’anno nel suo aspetto migliore, pronta come sempre ad ospitare e coinvolgere i visitatori con allestimenti di qualità e un programma che offre mille opportunità di soggiorno. In questo senso va sottolineato il grande lavoro svolto dal Consorzio Riva in Centro: in viale Dante ci sarà il “tetto di luci” realizzato con 14 file luminose a tecnologia led e tono di colore caldo, per la larghezza compresa tra le due file di lampioni (7 metri) e una lunghezza di 220 metri; in piazza Tre Novembre ci sarà la grande “stella cometa” ricoperta da una stringa luminosa calda, mentre all’incrocio tra viale Dante e viale Roma il tradizionale abete è stato sostituito con un abete artificiale di alluminio illuminato a led, alto 9 metri e largo 6, così da evitare il “sacrificio” di un abete vero. Le luminarie e l’animazione generale nel centro storico lasceranno a bocca aperta gli ospiti del territorio, con la certezza di regalare momenti indimenticabili e di lasciare un buon ricordo.

Il weekend di apertura degli eventi di Natale vivrà un altro appuntamento fondamentale ad Arco. Il Mercatino di Natale di Arco è una “tradizione” con oltre 20 anni di storia alle spalle. Le 42 mini baite in legno incanteranno e accoglieranno i visitatori attorno alla Collegiata e nelle piazze principali della città in una fusione di colori, sapori e profumi e come in ogni stagione si rinnoverà una promessa: stupire, meravigliare, incantare e far sognare (da non perdere il racconto luminoso proiettato in video-mapping sulle facciate dei palazzi storici, a partire dal 26 dicembre).

In questo caso continua con successo il lavoro di Assocentro: la cura organizzativa e il prodotto finale hanno reso il mercatino di Natale di Arco una meta irrinunciabile per i “viaggiatori” del periodo invernale.

A grande richiesta Garda Trentino ha infine confermato l’Xmas Bus, un servizio insostituibile per i visitatori. La navetta di Natale collegherà le varie località del territorio dove si svolgono gli avvenimenti, consentendo di abbandonare l’auto e godersi il Garda Trentino in totale tranquillità e libertà, senza traffico e senza stress (quest’anno gli itinerari includono anche Torbole).

Tutte le informazioni sugli eventi del Natale nel Garda Trentino (proposte di soggiorno, appuntamenti, date, orari) sono disponibili all’indirizzo www.gardatrentino.it/inverno.

Photo: Fabio Staropoli