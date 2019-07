APT GARDA TRENTINO SPA: ” Garda con Gusto ” : « a novembre un weekend da Gourmet, assaggi e shopping all’interno del Palavela »

La nuova edizione di Garda con Gusto – Gourmet Experience riconferma la forza di un evento che in soli cinque anni ha trasformato Riva del Garda nel primo polo enogastronomico del Garda Trentino dove scoprire e valorizzare i prodotti locali esplorando al tempo stesso il territorio, le origini e le qualità organolettiche delle materie prime e le preparazioni ideali per esaltare il gusto dei sapori grazie alla collaborazione di produttori e chef d’eccellenza.

La manifestazione si svolgerà nell’arco di tre giorni, dall’1 al 3 novembre, unendo spettacoli culinari, degustazioni, incontri con chef e produttori, assaggi e shopping gourmet all’interno del Palavela di Riva del Garda. Ancora una volta gli ingredienti principali dell’evento sono i prodotti locali, dalla carne salada all’olio extra vergine di oliva, dal broccolo di Torbole al pesce di lago, dalle verdure biologiche della Val di Gresta ai formaggi di malga. Entrerà inoltre nel menù di quest’anno il carpione, una pregiata e rara specie ittica esclusiva del Garda, salvata dall’estinzione. A completare l’esperienza degustativa e sensoriale ci saranno le bollicine Trento doc, i vini bianchi e rossi regionali, le grappe e i caffè.

Per interpretare e valorizzare le risorse del territorio, il Garda Trentino coinvolge i migliori attori del panorama enogastronomico locale, nazionale e internazionale quali chef stellati, food blogger e giornalisti enogastronomici, produttori e sommelier. Ospiti dell’edizione 2019 saranno il trentino Alfio Ghezzi, che ha ottenuto due stelle Michelin nella cucina di Locanda Margon; Matteo Delvai, giovane chef trentino vincitore del “Campionato Italiano Miglior Allievo Istituti Alberghieri – Trofeo METRO Cash&Carry”; Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin del ristorante Torre del Saracino e ormai noto volto televisivo; Filippo Sinisgalli, Executive Chef delle più note star hollywoodiane; Valeria Raciti, vincitrice di Masterchef Italia 2019; Josef Steffner chef austriaco di JRE del ristorante Mesnerhaus. A introdurre e presentare l’identità culturale-gastronomica degli chef tornerà anche quest’anno Eleonora Cozzella, critica gastronomica e coordinatrice della giuria italiana di The World’s 50 Best Restaurants.

Oltre agli immancabili appuntamenti con gli Show Cooking e i Salotti del Gusto, la quinta edizione della manifestazione propone una rivisitazione del format con alcuni ingredienti inediti. Nasce quest’anno Fuori Gusto, una serie di visite esclusive organizzate da Garda Trentino con la collaborazione di un prestigioso car partner e di alcune realtà produttive del territorio. Inoltre tutti i visitatori potranno accedere alla Caffetteria Italia, area dove ritrovare la tipica atmosfera del bar italiano e godere del profumo del caffè e delle brioches appena sfornate. L’Aperitivo con lo chef sarà invece un momento perfetto per gustare finger food ideati da tre chef che coordinano alcuni dei migliori ristoranti della zona (Peter Brunel, chef fassano che ha recentemente inaugurato il Ristorante Ca’ Rossa a Linfano, Sebastian Sartorelli e Danilo D’Ambra), le ricette saranno presentate assieme a cocktail sfiziosi preparati con bollicine Ferrari Maximum e con i prodotti dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino.

Garda Trentino propone un pacchetto vacanza per vivere un’esperienza all’insegna del gusto senza perdere il piacere di scoprire il territorio. L’offerta prenotabile online – attraverso il sito ufficiale di Garda Trentino – include un welcome kit gastronomico e interessanti scontistiche sui menù degustazione degli chef stellati e sulle novità proposte quest’anno (Fuori Gusto, Caffetteria Italia e Aperitivo con lo chef).