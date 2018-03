APT GARDA TRENTINO SPA * CHOCOMUSIC: DAL 30 MARZO AL 2 APRILE A RIVA DEL GARDA LA PASQUA IN DOLCEZZA E DIVERTIMENTO

LABORATORI: I BAMBINI CIOCCOLATIERI PER UN GIORNO

Conoscere divertendosi, è lo scopo delle attività dedicate ai piccini. Soprattutto i bambini possono divertirsi con il cioccolato, muniti di grembiulini, cappellini e attrezzi del mestiere. A loro è dedicato un laboratorio di cui sono gli unici protagonisti. Giocando insieme, conoscono la storia del cioccolato e imparano a manipolarlo. Si divertono con “sac a poche” e formine con le quali realizzare cioccolatini personalizzati che possono portarsi a casa. I laboratori per bambini sono aperti anche alle scuole, che possono prenotare una speciale lezione di classe. Agli alunni delle scuole sono destinati i segnalibro con i quali riceveranno un omaggio al cioccolato da ritirare presso La Fabbrica del Cioccolato.

A CACCIA DI RECORD CON LA TAVOLETTA DA GUINNES

Una tavoletta di cioccolata lunga 27 metri. È la tavoletta da guinness, realizzata in presa diretta presso la Fabbrica del Cioccolato dalla squadra dei maestri cioccolatieri e offerta in degustazione gratuita alle persone che assistono allo show. Un evento unico e attesissimo dove a mettersi in gioco sono gli stessi maestri cioccolatieri, che in una entusiasmante sfida contro il tempo, realizzano il liquore di cioccolato che poi viene colato a cascata su uno stampo lunghissimo, attraverso il quale viene data la forma alla tavoletta da record, subito pronta per essere degustata dal pubblico.

MUSICA, BALLO E SAPORI, LA MAGIA DELLE NOTE SPOSA IL GUSTO

Durante i quattro giorni c’è spazio anche per l’accostamento tra prelibatezze del cioccolato e fascino di musica e danza. Anche per questo Chocomusic è un evento unico. Dal venerdì al lunedì di Pasquetta tutti i visitatori potranno godersi la singolare e accattivante fusione tra note e sapori con una serie di concerti in piazza. Saranno infatti presenti vari gruppi: dal Corpo Bandistico di Riva del Garda a Black Lady, dal coro RigoDritto ai Maestri dell’Accademia Danza e Ballo, Renzo Roncher e Wilma Cattoi, fino a Evolution e “Onda Garda Dance”. Gli appuntamenti con la musica e la danza sono distribuiti lungo tutto l’arco delle quattro giornate e saranno come sempre momenti capaci di valorizzare il piacere delle degustazioni e delle varie attività di una festa che si annuncia indimenticabile.

IL PROGRAMMA: 4 GIORNI DI MERAVIGLIE PER IL PALATO

Venerdì 30 marzo

11.00 Cooking show a cura dei maestri cioccolatieri

14.00 – 15.00 Concerto dei Black Lady alla Centrale Idroelettrica di Riva 15.30 – 17.30 Concerto dei Black Lady in Piazza Battisti

15.30 – 17.00 ChocoBaby – Laboratori per bambini

17.30