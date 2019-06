APT DOLOMITI PAGANELLA * “TOP EXPERIENCE“: « PRONTI A STUPIRE I TURISTI CHE OGNI ANNO SCELGONO E AMMIRANO PANORAMI PRIVILEGIATI »

Dopo un intenso anno di lavoro, incontri ed approfondimenti con tutti i fornitori di attività dell’Altopiano della Paganella, è oggi on line il minisito dove è possibile scoprire e prenotare tutte le esperienze più “TOP” dell’Altopiano Paganella.

Un nuovo modo -si legge nella nota- per rendere la destinazione turistica sempre più attrattiva sui mercati, a partire proprio dalle esperienze che gli ospiti possono vivere sul territorio.

L’Altopiano della Paganella si sa, è un ambiente vivace, ricco di esperienze ed attività da offrire quotidianamente a chi decide di trascorrere una vacanza in questo meraviglioso angolo del Trentino.

Moltissimi attori ogni giorno propongono attività divertenti, coinvolgenti, avventurose ed interessanti che unite all’indubbia bellezza dei paesaggi, all’ottima posizione nel cuore del Trentino e alla qualità dei servizi offerti, rendono l’altopiano altamente attrattivo.

Ci sono però delle esperienze che sono davvero mitiche, che lasciano a chi le sperimenta un benessere che va oltre le aspettative, che regalano paesaggi da togliere il fiato, colori che sono così belli da sembrare finti, sapori così genuini che fanno riscoprire il piacere primordiale di vivere immersi nella natura.

L’Apt Dolomiti Paganella le ha chiamate TOP EXPERIENCE, pronte a stupire tutte le diverse tipologie di turisti che ogni anno scelgono e che insieme ad esperte guide, ammirano panorami da punti di vista privilegiati, assaggiano prodotti appena preparati nelle malghe, scoprono il piacere della fatica durante i trekking, l’adrenalina di un volo in parapendio, la gioia di accarezzare gli animali.

Da oggi le top experience vengono raccontate e mostrate con video ed immagini emozionanti tramite il blog appena lanciato, direttamente dagli ambasciatori del territorio.

“Abbiamo dei testimonial d’eccezione in Paganella, persone genuine, capaci di guardare chi li segue negli occhi, di sorridere, di esprimere entusiasmo, di infondere fiducia e raccontare l’amore per la nostra terra”, con queste parole ricche d’orgoglio vengono presentati dall’Apt DOLOMITI PAGANELLA gli ambasciatori protagonisti insieme alle loro esperienze del nuovo blog.

Ezio, il trail builder e designer della Dolomiti Paganella Bike area, Nicola, pluricampione di parapendio che ha seguito le orme del padre, con un pizzico di “pazzia” in più, Ivan, che vive e gestisce con la famiglia la Malga di Fai della Paganella immersa nella natura incontaminata, Franco, un alpinista poliedrico, che non vuole smettere di sognare e di mettersi alla prova e che ha trasmesso la sua passione a tutta la famiglia con la quale gestisce il rifugio Pedrotti e Claudio, anche lui alpinista che ha fatto vivere un sacco di avventure a tantissime persone, soprattutto alla figlia che lo segue con ammirazione.

Il lavoro di individuazione delle TOP EXPERIENCE non è stato immediato. Si è trattato di una sfida importante per l’APT e per i tanti professionisti del settore (Guide Alpine, Istruttori MTB, Accompagnatori di MEdia Montagna, Fattorie Didattiche, Rifugi e molti altri) che si sono incontrati in numerosi e densi workshop.

L’obiettivo principale di questo percorso, iniziato circa un anno e mezzo fa è stato quello di far emergere gli aspetti e le esperienze più rappresentative del territorio dell’Altopiano della Paganella. Esperienze così forti, attrattive e capaci di generare l’effetto “WOW” per cui vale la pena prenotare e partire, indipendentemente dal fatto che il viaggiatore conosca o meno la destinazione o la abbai già scelta come sua meta di vacanza. Un passaggio strategico quindi, che si innesca nel solco dell’investimento dell’Azienda per il Turismo nel potenziare proprio l’attrattività della destinazione a partire dal prodotto e delle esperienze turistiche che gli ospiti possono vivere sul territorio.

I workshop si sono concentrati su temi quali lo storytelling, la capacità di comunicazione, la distribuzione delle esperienze online e sono culminati con la creazione di un Manuale di Progettazione che l’APT, grazie alla preziosa collaborazione con la società Natourism srl, ha creato ed omaggiato ai partecipanti.

Assoluta novità, resa possibile grazie alla collaborazione con l’azienda internazionale Fareharbor, specializzata nella distribuzione di attività e tour in tutto il mondo è la possibilità di prenotare e pagare l’attività direttamente dal sito. Un passaggio questo che va nella direzione di portare sempre più operatori nel mondo digitale per essere in linea con la tendenza di tutti i grandi player della distribuzione online (AirBnb, Booking.com, Trip Advisor, Expedia etc) di puntare, oltre alla vendita dell’ospitalità nelle strutture ricettive, sulle esperienze, tour ed attività.

www.visitdolomitipaganella.it/it/feel-paganella