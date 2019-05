Apt di Fassa * primo consiglio di amministrazione: « Fausto Lorenz rieletto presidente dell’Apt di Fassa, Elisa Maccagni vicepresidente »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Fausto Lorenz rieletto presidente dell’Apt di Fassa. Il 30 maggio, il primo consiglio di amministrazione ha nominato anche Elisa Maccagni vicepresidente e i membri del comitato esecutivo dell’Azienda per il Turismo ladina.

La conferma della presidenza di Fausto Lorenz all’Apt di Fassa è arrivata, nel pomeriggio del 30 maggio, nel primo incontro del neo-eletto consiglio di amministrazione (dopo i risultati dell’assemblea generale dei soci del 24 maggio scorso). Ed è stato un piccolo plebiscito, perché Lorenz ha raccolto su di sé il consenso unanime dei componenti del consiglio. Assieme al presidente, sono stati nominati anche i membri del comitato esecutivo: Elisa Maccagni, eletta anche vicepresidente, e Tullio Pitscheider per gli impianti di risalita; Filippo Debertol e Patrizio Prandi per le associazioni di categoria della ricettività turistica; Iris Brunel per le case vacanze e gli appartamenti a uso turistico; Marco Zanon (Moena) per i comuni e le amministrazioni pubbliche.

Questo il gruppo che, assieme al direttore Andrea Weiss, darà il principale indirizzo alle scelte strategiche e all’attività dell’Apt fassana. «All’assemblea generale dei soci – dice Fausto Lorenz – ho chiesto la continuità che, nel caso della formazione del comitato esecutivo, c’è stata solo in parte. Personalmente la nomina alla presidenza è una soddisfazione, ma non piena perché auspicavo la riconferma di tutto il gruppo, con cui abbiamo lavorato bene nell’ultimo triennio. Speravo di avere ancora alla vicepresidenza Davide Moser, che ha dimostrato il suo valore come presidente del comitato organizzatore dei “Mondiali Junior di sci alpino”. Comunque, per la composizione del comitato esecutivo, sono stati rispettati gli equilibri interni di valle.

Ora, si tratta di proseguire nel percorso intrapreso per conseguire risultati a vantaggio di tutta la valle». Per i diversi membri del comitato riconfermati si tratta, infatti, di una ripartenza con obiettivi nuovi. E nuovi ruoli, come nel caso di Elisa Maccagni, prima vicepresidente donna della storia dell’Apt di Fassa: «Ho una autentica passione per il turismo – dice Maccagni – e questo nuovo incarico rappresenta una vera soddisfazione. Conosco bene la realtà dell’Apt perché ci ho lavorato per una decina d’anni e spero che questa esperienza sia d’aiuto. Nondimeno, ora rappresento gli impianti di risalita, un comparto che vuole essere protagonista e concorrere al successo turistico della valle. Da parte mia, quindi, l’impegno nel prossimo triennio sarà pieno».