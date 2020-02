APT ALPE CIMBRA (TN) * STAGIONE INVERNALE: « SALUTE E BENESSERE ANCHE DALLE ESCURSIONI ORGANIZZATE CON LE FATBIKE »

La Skiarea di Folgaria e Lavarone vuole più che mai sottolineare gli effetti positivi dello sci, oltre che delle altre attività sulla neve, sul benessere delle persone in quanto si svolge all’aria aperta, in quota e individualmente.

Ad oggi, infatti:

• zero casi di contagio in Trentino

• l’estensione della ski area su oltre 100 km di piste che senz’altro è un valore aggiunto alla non diffusione di virus

• le strutture ricettive sulle piste dotate di ampi spazi attrezzati all’esterno

• le piste perfettamente innevate e raggiungibili da impianti di risalita completamente aperti (no cabinovie)

• zone ciaspolabili che valorizzano la possibilità di muoversi in grandi spazi aperti

• salute e benessere anche dalle escursioni organizzate con le fatbike

Ovviamente per garantire al massimo la sicurezza degli ospiti vengono osservate tutte le ordinanze e in particolare sugli impianti è costante l’igienizzazione.

Insomma nessuna interruzione di servizio ma anzi tutti gli impianti e piste aperti e ottime condizioni di innevamento.

E se poi lunedì scenderà la neve, la Skiarea proseguirà fino a Pasqua questa lunga e un pò “bizzarra” stagione invernale.