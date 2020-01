APT ALPE CIMBRA (TN) * “ RDS PLAY ON TOUR “: « SABATO 18 GENNAIO LA TAPPA DI APERTURA CHE PERMETTERà AL TRENTINO DI AGGIUDICARSI IL RUOLO DI PROTAGONISTA »

Alpe Cimbra (TN): RDS Play on Tour. La tappa di apertura sull’Alpe Cimbra in Trentino!

Il Trentino e l’Alpe Cimbra torna protagonista e rafforza la propria partnership con una delle realtà radiofoniche più conosciute a livello nazionale: RDS, acronimo di Radio Dimensione Suono che segnala quasi 6.000.000 di radioascoltatori quotidiani.

Sabato 18 gennaio si aprirà il tour nazionale su un territorio tanto caro agli sport invernali: Folgaria sull’Alpe Cimbra.

Sarà la località dell’Alpe Cimbra che ospiterà la tappa che permetterà al Trentino di aggiudicarsi il ruolo di protagonista del rinomato tour invernale firmato RDS.

La musica e l’energia dei conduttori RDS saranno in scena a Folgaria sabato 18 e domenica 19 gennaio presso la località Fondo Grande nel cuore pulsante della Skiarea.

Il village RDS sarà attivo dalle ore 09.00 alle ore 16.00 sabato e domenica, con tante attività per ragazzi e famiglie. Tra le diverse attività anche il bowling umano, oltre la possibilità di cimentarsi insieme agli speaker ufficiali di RDS in tanti altri giochi a premi.

A chiusura del village, il format prevede l’Apres ski nei locali tipici di ciascuna località: a Folgaria presso lo chalet Calkera dalle 16.00 alle 18.00 il noto locale ospiterà i suoni e la musica firmata dai dj ufficiali RDS 100% grandi successi.

Un’operazione a tutto tondo condotta dall’agenzia DC communication, che fa capo al giovane imprenditore Davide Cutrupi, in sinergia con APT Alpe Cimbra e che consentirà al territorio Trentino di entrare in contatto con oltre 6.000.000 di radioascoltatori quotidiani, offrendo attività on field per tutti gli sciatori.