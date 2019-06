APSS TRENTINO * VACCINAZIONI: « DA DOMANI AL VIA UN’INDAGINE INFORMATIVA E ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE NEI CENTRI COMMERCIALI »

Vaccinazioni. Da domani al via un’indagine informativa e attività di sensibilizzazione nei centri commerciali del Trentino.

Cosa pensa la popolazione trentina dei vaccini e quanto ne sa? E soprattutto, dove si informa quando vuole saperne di più? Per raccogliere le risposte a queste domande, e più in generale per capire qual è l’atteggiamento dei trentini nei confronti dei vaccini, dal 25 giugno al 5 luglio in alcuni centri commerciali del Trentino saranno allestiti degli stand informativi. Saranno presenti operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con l’Università di Verona.

Alle persone verrà chiesto di compilare un questionario (anonimo) con l’obiettivo di raccogliere quali sono le conoscenze della popolazione trentina sui vaccini e per approfondire dubbi e perplessità sul tema. I risultati dei questionari serviranno per capire su quali tematiche è necessario approfondire in termini informativi. Con l’occasione a chi chiederà maggiori informazioni verrà distribuito materiale informativo, il calendario vaccinale e alcuni gadget.

L’iniziativa è promossa da VaccinarSì, progetto d’informazione scientifica sulle vaccinazioni che coinvolge professionisti della sanità pubblica ed esperti in materia con l’obiettivo di offrire, alla popolazione e agli operatori sanitari, elementi utili, validi e soprattutto sostenuti da solide basi scientifiche, per poter scegliere con consapevolezza di tutelare la propria salute con le vaccinazioni raccomandate dal sistema sanitario.

VaccinarSì lancerà nei prossimi mesi un portale sul tema vaccini dedicato specificamente al nostro territorio, sulla scia di precedenti esperienze già avviate in altre regioni italiane. Le informazioni raccolte attraverso i questionari somministrati saranno utili anche in questo senso.