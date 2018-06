APSS TRENTINO – TMS * FORMAZIONE: SIGLATA QUESTA MATTINA LA CONVENZIONE CHE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE TRA I DUE ENTI IN TEMA DI SVILUPPO DEL PERSONALE

Siglata questa mattina la convenzione quadro tra Trentino School of Management e Azienda provinciale per i servizi sanitari che consentirà una collaborazione tra i due enti in materia di formazione.

L’accordo firmato oggi dalla presidente di Trentino School of Management Sabina Zullo e dal direttore generale dell’Apss Paolo Bordon avrà durata quinquennale. La convenzione prevede la collaborazione su iniziative di formazione rivolte ai dipendenti dell’Apss su tematiche di management o su specifiche disposizioni normative quali ad esempio sicurezza sul lavoro, privacy, contratti pubblici e altri temi trasversali.

Con questa firma si rafforza l’attuale collaborazione tra i due enti attraverso un accordo strutturato che consente sinergie nella progettazione degli interventi di formazione e sviluppo del personale. Inoltre con un accordo integrativo annuale vengono definiti i percorsi formativi in base a specifiche linee di attività che quest’anno sono connesse soprattutto alla riorganizzazione aziendale.