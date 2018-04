APSS TRENTINO * SOSTENIBILITÀ 2.0 PER IL SSN: IL 2 MAGGIO LA PRESENTAZIONE AL CENTRO CONGRESSI INTERBRENNERO A TRENTO

Mercoledì 2 maggio, dalle ore 14 alle ore 18, al Centro congressi Interbrennero, in via Innsbruck 15 a Trento, saranno presentati l’accordo e le attività della collaborazione scientifica tra l’Istituto superiore di sanità e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento.

La collaborazione tra i due enti nasce con l’intento di sviluppare un nuovo modello di governance che possa essere esteso ad altre realtà del Servizio sanitario nazionale. L’Istituto superiore di sanità ha individuato nell’Apss l’ente ideale per sviluppare le attività previste dall’accordo, sia per le dimensioni sia per essere l’unica struttura pubblica di riferimento per l’erogazione dei servizi sanitari sul territorio.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno gli interventi di importanti relatori quali Walter Ricciardi, Lino Del Favero e Marco Marchetti dell’Istituto superiore di sanità, Andrea Urbani della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, Giuseppe Banfi dell’Istituto ortopedico Galeazzi oltre ai direttori delle unità operative dell’Apss coinvolte nei progetti previsti dal protocollo.

I relatori del seminario incontreranno i giornalisti alle ore 13.45 nell’aula 1 del Centro congressi.