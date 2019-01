APSS TRENTINO: «SCIOPERO AZIENDALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





I Sindacati Cisl Medici del Trentino – Intesa Sindacale (sindacati rappresentativi dei medici di medicina generale) hanno proclamato uno sciopero della categoria per le giornate del 10 e 11 gennaio 2019.

Lo sciopero si svolge a livello di tutta la Provincia di Trento, articolato nei vari settori come di seguito specificato:

medici di assistenza primaria (medici di famiglia): lo sciopero scatterà con la chiusura degli studi, dei medici che vi aderiranno, nei giorni 10 e 11 gennaio 2019 (dalle ore 8 alle ore 20). I medici garantiranno comunque le seguenti prestazioni indispensabili:

1. visite domiciliari avuto riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento del paziente;

2. assistenza domiciliare integrata;

3. assistenza domiciliare programmata a malati terminali.

medici di continuità assistenziale (ex Guardia Medica): lo sciopero scatterà dalle ore 20 del 10 gennaio 2019 alle ore 8 dell’11 gennaio 2019. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla continuità assistenziale, sarà mantenuto in servizio il personale convenzionato normalmente impiegato;

medici di emergenza sanitaria: lo sciopero scatterà dalle ore 20 del 10 gennaio 2019 alle ore 8 dell’11 gennaio 2019. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative all’emergenza sanitaria territoriale, sarà mantenuto in servizio il personale convenzionato normalmente impiegato.

Come prevedono le norme vigenti saranno garantiti i servizi minimi essenziali e in particolare le urgenze.