APSS TRENTINO * SANITÀ: « DOMANI POSSIBILI DISAGI PER LO SCIOPERO, LE VISITE AMBULATORIALI ED PRELIEVI POTRANNO SUBIRE DISSERVIZI »

Visite ambulatoriali e prelievi potranno subire qualche disservizio.

Il sindacato professionale SHC Sanità Human Caring ha proclamato per domani, martedì 19 novembre, uno sciopero nazionale di 24 ore per il settore sanità pubblica, privata, terzo settore, residenze sanitarie assistenziali, residenze assistenziali e aziende per i servizi alla persona. Lo sciopero riguarderà solamente il personale dell’area non dirigenziale e specificamente: operatori socio sanitari, infermieri generici, puericultrici, ausiliari socio assistenziali, operatori socio assistenziali, ausiliari, operatori tecnici addetti all’assistenza.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino si è attivata per garantire i servizi pubblici essenziali e garantire agli utenti la continuità assistenziale, determinando i contingenti minimi di personale. L’assistenza sanitaria d’urgenza (servizi di emergenza e pronto soccorso) sarà garantita, mentre potrebbero esserci disagi per quanto riguarda le attività programmate, in base alle adesioni allo sciopero. Possibili disservizi quindi potranno verificarsi per le visite ambulatoriali programmate e i prelievi del sangue.