apss trentino * protesi al seno A RISCHIO: « sospeso l’utilizzo, Le donne verranno contattate dagli specialisti per decidere LA sorveglianza da intraprendere »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Protesi al seno a rischio, in Trentino sospeso l’utilizzo. Le donne verranno contattate dagli specialisti per decidere, caso per caso, le attività di monitoraggio e sorveglianza da intraprendere.

In merito alle notizie riportate da alcuni organi di informazione nazionale su protesi mammarie considerate a rischio per la salute si precisa quanto segue.

Apss a fronte delle informazioni scientifiche disponibili e vista la raccomandazione del Ministero della salute ha messo in campo tutte le azioni a tutela delle donne sospendendo, già dai primi giorni di dicembre, l’utilizzo delle protesi macrotesturizzate della ditta Allergan che sono state ritirate dai reparti e rese alla ditta produttrice.

Nell’ultimo triennio su un totale di 783 interventi le protesi macrotesturizzate utilizzate sono state l’11% del totale. Apss è in possesso di tutti i nominativi delle donne a cui sono state inserite le protesi ritirate che verranno contattate dagli specialisti per decidere, caso per caso, le attività di monitoraggio e sorveglianza da intraprendere. Si precisa che allo stato attuale non si hanno indicazioni per procedere nell’immediato ad interventi di sostituzione delle protesi macrotesturizzate.

Per far fronte alle possibili richieste delle pazienti è stato attivato, a partire dal 2 gennaio, il numero telefonico 0461 904422, attivo nei giorni feriali, dalle ore 10 alle ore 16, a cui le donne potranno rivolgersi per avere informazioni e chiarire ogni dubbio.