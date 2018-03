APSS TRENTINO * GLI INCONTRI DEL GIOVEDÌ: L’8 MARZO IN SALA SETTE PIEVI A TIONE SI PARLERÀ DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI

L’8 marzo in sala “Sette Pievi” una serata dedicata alla salute del cuore. Si rinnova l’appuntamento con «Gli incontri del giovedì», il ciclo di serate dedicate alla salute e alla prevenzione delle malattie che ha coinvolto diverse località del nostro territorio per tutto il mese di febbraio. L’8 marzo alle 20.30 in sala “Sette Pievi” in Comunità delle Giudicarie a Tione si parla della salute del cuore, con un incontro dal titolo «Malattie cardiovascolari.

Prevenzione e cura». Le serate sono organizzate dall’Assessorato alla salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e la Consulta provinciale per la salute.

«Gli incontri del giovedì» fanno tappa a Tione, per una serata dedicata alla salute del cuore e in particolare alla prevenzione, che passa necessariamente attraverso corretti e sani stili di vita. Ci si soffermerà quindi sulle “buone pratiche” utili a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, dall’importanza di una dieta sana e bilanciata alla necessità di svolgere adeguato e regolare esercizio fisico. Senza dimenticare le cattive abitudini da abbandonare.

Interverranno Egidio Dipede, direttore dell’Unità operativa di medicina interna dell’ospedale di Tione e Donato Donati, sempre cardiologo dell’Unità operativa di medicina di Tione. Partecipano alla serata anche le associazioni Almac onlus – Associazione per la lotta alle malattie cardiovascolari, con Marco Zeni e Cerotto sul cuore associazione onlus, con Sara Simonini. Sarà presente anche l’assessore alla salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, Luca Zeni.

*

Info

«Malattie cardiovascolari. Prevenzione e cura».

Giovedì 8 marzo ore 20.30 sala Sette Pievi, Comunità delle Giudicarie, via Padre C. Gnesotti 2, Tione.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.