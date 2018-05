APSS TRENTINO * GIORNATA DEL RESPIRO: IL 12 MAGGIO AD ARCO E IL 19 MAGGIO A TRENTO INFORMAZIONI E SPIROMETRIE GRATUITE

Il 12 maggio ad Arco e il 19 maggio a Trento informazioni e spirometrie gratuite. In occasione della «Giornata nazionale del respiro», medici e infermieri delle unità operative di pneumologia dell’ospedale di Arco e di Trento, in collaborazione con l’Associazione per la lotta all’Insufficienza Respiratoria (Alir) e la Croce Rossa Italiana sezione di Trento, saranno disponibili sabato 12 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, nella Sala Segantini in piazza Canoniche ad Arco e sabato 19 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 15.30, in piazza Fiera a Trento, per fornire informazioni sulla prevenzione e cura delle malattie pneumologiche ed effettuare spirometrie gratuite.

La giornata del respiro, giunta alla 25a edizione, è indetta e sostenuta dalle principali società scientifiche pneumologiche nazionali ed è dedicata all’informazione e prevenzione delle malattie dell’apparato respiratorio.

L’iniziativa ha lo scopo di mantenere elevata l’attenzione della popolazione sulla rilevanza delle malattie respiratorie che affliggono numerose persone di ogni età, quali l’asma, la Bpco, le allergie, le infezioni respiratorie, i disturbi respiratori nel sonno (russamento associato ad apnee), l’insufficienza respiratoria, il tumore polmonare, le malattie respiratorie rare e sulla loro prevenzione, cura e riabilitazione.

Ad Arco e a Trento, rispettivamente sabato 12 e 19 maggio, i cittadini potranno ottenere informazioni ed effettuare gratuitamente la spirometria, un esame che permette di valutare la qualità della funzione respiratoria e rilevare alterazioni eventualmente da indagare poi in modo approfondito.