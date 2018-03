APSS TRENTINO * ELEZIONI: L’ELENCO DEI MEDICI REPERIBILI PER I CERTIFICATI RIGUARDO GLI ELETTORI NON DEAMBULANTI O IMPOSSIBILITATI A ESPRIMERE IL VOTO SENZA ACCOMPAGNATORE

In occasione delle elezioni politiche che si svolgeranno domenica 4 marzo, i medici delle unità operative di cure primarie e di igiene e sanità pubblica dell’Apss rilasceranno i certificati attestanti lo stato di salute agli elettori non deambulanti o impossibilitati a esprimere il voto senza accompagnatore.

Gli elettori che votano a domicilio, in quanto «in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali o affetti da gravissima infermità», possono richiedere i certificati o prenotare la visita del medico per il rilascio del certificato alle unità operative di cure primarie dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel normale orario di ambulatorio fino a venerdì.

Nella giornata di domenica 4 marzo, in base alla zona di residenza, un medico reperibile sarà disponibile ai seguenti recapiti.

ARCO telefonare al numero 335-6428463

BORGO VALSUGANA telefonare al numero 0461-755111

CAVALESE telefonare al numero 338- 6038279

CEMBRA telefonare al numero 0463-660111

CLES telefonare al numero 0463-660111

MALÉ telefonare al numero 0463-660111

MEZZOLOMBARDO telefonare al numero 0463-660111

PERGINE VALSUGANA dalle ore 10.45 alle ore 11.45, portineria ospedale riabilitativo Villa Rosa via Spolverine 84 oppure telefonare al numero 0461 515111

PRIMIERO telefonare al numero 0461-755111

ROVERETO dalle ore 9 alle ore 10, piazza Leoni 11/a 1° piano oppure telefonare al numero 335-6428457

TRENTO contattare il medico reperibile attraverso la centrale operativa 112. (cs)