APSS TRENTINO * DALLA SANITÀ ALLA SALUTE: IL CONVEGNO DOMANI SABATO 26 MAGGIO

Dalla sanità alla salute, domani il convegno. Il Servizio sanitario nazionale compie 40 anni. È tempo quindi di fare un bilancio. Nonostante i successi in termini di salute nazionale e i riconoscimenti internazionali sulla qualità del nostro sistema, le differenze tra regioni restano profonde in termini di accesso alle cure, tempi e costi per l’assistenza.

Di questo e altro si parlerà a Trento domani, sabato 26 maggio, al Centro per i servizi sanitari di Apss in occasione del convegno «Dalla sanità alla salute: 40 anni del Sistema sanitario nazionale»

Saranno presenti, tra gli altri, esperti di Agenas, l’ente che ha sviluppato per conto del Ministero della salute il Programma nazionale esiti con l’obiettivo di fornire, a livello italiano, valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle cure prodotte nell’ambito del servizio sanitario e dell’Organizzazione mondiale della sanità, per tracciare un quadro della realtà trentina nel suo allinearsi ai principi dell’Organizzazione mondiale della sanità. In chiusura è prevista una tavola rotonda moderata dal giornalista de La Stampa Paolo Russo.

Il convegno è dedicato ai professioni che si occupano di salute, che potranno maturare crediti formativi ed è aperto a tutta cittadinanza.