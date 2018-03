APSS TRENTINO * CORSO TATUATORI E PIERCER: IL 4 MAGGIO IL TERMINE PER LE DOMANDE DELLA FORMAZIONE ESERCENTI DI ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

al via la dodicesima edizione del corso tatuatori e piercer. Venerdì 4 maggio è il termine ultimo per la presentazione delle domande . Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione igienico-sanitaria per operatori che esercitano le attività di tatuaggio e piercing. Le domande si presentano entro venerdì 4 maggio e il corso si svolgerà tra giugno e settembre.

La formazione, gestita dal Polo didattico delle professioni sanitarie dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, è prevista dalle linee guida del ministero della Salute ed è rivolta agli operatori esercenti le attività di tatuaggio e piercing, di estetica con trucco permanente, agli operatori che applicano monili in zone diverse dal lobo dell’orecchio e a coloro che intendono aprire laboratori per l’esecuzione di tali pratiche.

Gli operatori che svolgono in oreficeria e rivendite di bijou l’attività tradizionale di applicazione di orecchini, purché effettuata limitatamente al lobo dell’orecchio, non sono tenuti alla frequenza del corso.

Il corso, di 60 ore, sarà attivato con un numero minimo di dieci partecipanti per un massimo di 25 posti disponibili e terminerà con un esame di idoneità professionale dal punto di vista igienico-sanitario.

Le lezioni, che si terranno il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 16, riguarderanno argomenti relativi agli aspetti igienico-sanitari e alla prevenzione del rischio di infezione o danno all’apparato cutaneo.

L’importo della quota d’iscrizione varia a seconda del numero di iscritti, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1.000 euro a partecipante.

Bando e moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito dell’Apss all’indirizzo: www.apss.tn.it > operatori e partner > formazione > formazione professionale – corsi per operatore socio sanitario > documenti.