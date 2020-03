APSS TRENTINO * CORONAVIRUS: « UFFICI AMMINISTRATIVI (ANAGRAFE, PRESTAZIONI, ASSISTENZA PROTESICA E AUTORIZZAZIONI) OPERATIVI MA SOLO VIA MAIL E TELEFONO » (ELENCO E NUMERI)

CORONAVIRUS: CHIUSI UFFICI E PUNTI CASSA

Gli uffici amministrativi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (anagrafe, prestazioni, assistenza protesica e autorizzazioni) sono operativi, ma nel rispetto delle norme imposte dall’emergenza coronavirus sono contattabili solo via mail o telefono. Tutte le richieste saranno accolte ed evase nel più breve tempo possibile. Le autorizzazioni dei dispositivi per diabete, incontinenza, stomie, medicazioni in scadenza dal 1 marzo al 31 maggio 2020 sono rinnovate d’ufficio fino al 30 giugno 2020.

Come ulteriore misura a protezione del personale e degli assistiti da oggi sono chiusi anche i punti cassa di Apss. Sarà possibile utilizzare le riscuotitrici automatiche oppure aspettare il documento d’addebito che sarà inviato a casa. Rimangono attive solo le casse dei punti prelievo, dove però saranno accettati solamente bancomat e carte di credito.