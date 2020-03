APSS TRENTINO * CORONAVIRUS – DONAZIONE SANGUE: « RIENTRA TRA LE “SITUAZIONE DI NECESSITà“, CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI DEI DONATORI »

Nonostante l’emergenza in atto le donazioni del sangue non si fermano. Anzi, l’invito è quello di continuare a donare in sicurezza un bene prezioso. Grazie alla generosità dei donatori trentini ad oggi non ci sono in provincia di Trento situazioni di criticità per quanto riguarda le riserve di sangue ed emocomponenti; ma è fondamentale continuare a donare con regolarità per assicurare a chi ne ha bisogno la qualità, la sicurezza e la disponibilità di sangue.

La donazione di sangue rientra tra le «situazione di necessità» previste dal dpcm dell’8 marzo e quindi sono consentiti gli spostamenti dei donatori che vanno nei punti di raccolta sangue, così come del personale addetto alla raccolta.

Chi è in buona salute e non è considerato a rischio contagio può andare tranquillamente a donare. Le donazioni possono essere fatte in sicurezza, seguendo le precauzioni valide per la popolazione in generale. Le associazioni di volontariato chiameranno direttamente gli iscritti per fissare un appuntamento per la donazione evitando il più possibile eventuali affollamenti. Per i donatori non iscritti la prenotazione andrà invece effettuata contattando il Servizio trasfusionale di Apss.

Una circolare del Centro nazionale sangue ha illustrato nel dettaglio le raccomandazioni per chi dona e per i centri di raccolta alla luce degli ultimi provvedimenti governativi. In particolare, è sospeso per 14 giorni chi è stato a contatto con un soggetto contagiato e chi ha avuto il virus, fermo restando che può donare solo chi ha già ottemperato all’eventuale obbligo della misura di isolamento fiduciario domiciliare.