APSS TRENTINO * CONSULTORIO RIVA DEL GARDA: « DAL 17 GIUGNO IL TRASLOCO TEMPORANEO A PALAZZO “LE PALME“ DI ARCO »

Consultorio di riva: da lunedì trasferito ad arco. Dal 17 giugno il trasloco temporaneo a palazzo «Le Palme» di Arco.

Per permettere alcuni lavori di ristrutturazione al Centro servizi sanitari di Riva del Garda da lunedì 17 giugno il Consultorio per il singolo la coppia e la famiglia dell’Apss sarà operativo ad Arco al primo piano del palazzo «Le Palme» in largo Arciduca Alberto d’Asburgo 1.

I numeri telefonici e gli orari di accesso al Consultorio rimarranno invariati. L’ostetrica sarà presente dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Per appuntamenti e accettazione telefonare al numero 0464 582706.

