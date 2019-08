APSS TRENTINO * AQUILA BASKET: BORDON, « LIETI CHE LA SOCIETà ABBIA SCELTO UNA DELLE NOSTRE STRUTTURE PER GLI ESAMI DEGLI ATLETI »

Aquila Basket sceglie Apss per gli esami degli atleti. «Siamo lieti che la società Aquila Basket Trentino abbia scelto una delle nostre strutture per effettuare gli esami di laboratorio dei giocatori della prima squadra.

Voglio personalmente augurare a tutto il team Aquila, in questa prima giornata di attività, una stagione ricca di vittorie e soddisfazioni». Così Paolo Bordon in seguito alla scelta di Dolomiti Energia Basket Trentino di prenotare gli esami di laboratorio per i propri atleti nelle strutture dell’Apss.

Questa mattina gli atleti si sono recati al centro prelievi del poliambulatorio dell’ospedale Santa Chiara di Trento dove era stata effettuata prenotazione per gli accertamenti diagnostici di inizio attività sportiva.

La prenotazione degli esami di laboratorio, attiva da qualche anno, permette di scegliere il giorno e l’ora per i prelievi del sangue nelle strutture dell’APSS. Si effettua accedendo al sito www.apss.tn.it > «Prenota i prelievi del sangue» oppure tramite il servizio di messaggistica istantanea Telegram selezionando il contatto «apsstn_bot». Il cittadino potrà presentarsi, nell’orario stabilito, allo sportello scelto, con la stampa o con la visualizzazione su smartphone o tablet dell’email di conferma della prenotazione generata dal sistema o con il numero di prenotazione ottenuto con Telegram.