APPA – PROVINCIA TRENTO * IL PIANO PROVINCIALE 2018 DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA, IL PARERE SULLA PIATTAFORMA IOPARTECIPO

La Provincia autonoma di Trento impegnata per ridurre l’inquinamento atmosferico: fino al 23 marzo, esprimi il tuo parere sulla piattaforma iopartecipo

La Provincia di Trento, attraverso il Piano di tutela della qualità dell’aria, ha previsto e attua una serie di misure, sedici, per ridurre l’inquinamento atmosferico in Trentino. Il 16 novembre scorso, il Piano è stato adottato in via preliminare dalla giunta provinciale. Ora è in corso e si protrarrà fino al 23 marzo, la fase partecipativa.

Ciò significa che ogni cittadino, ente, associazione, organizzazione può partecipare ed esprimere idee, pareri, suggerimenti in merito alle misure proposte dalla Provincia per migliorare la qualità dell’aria.

Di facile utilizzo la piattaforma “iopartecipo” è online a questo indirizzo.