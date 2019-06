ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE TRENTO * 36° RADUNO: « IL 30 GIUGNO PRESENTI AL RIFUGIO “CONTRIN“ PER ONORARE I CADUTI DI TUTTE LE GUERRE »

Domenica il 36° Raduno Nazionale al Rifugio Contrin, testimone della storia degli Alpini. Unico rifugio alpino dell’Ana, il Contrin ospita ogni anno il raduno nazionale che vede la presenza di migliaia di penne nere provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che domenica 30 giugno, in occasione della 36esima edizione del pellegrinaggio, vedrà ancora una volta gli alpini rincontrarsi davanti alla maestosità della Marmolada per onorare i caduti di tutte le guerre.

La storia; Realizzato nel 1897 dalla Società Alpinisti della DuÖAV di Norimberga, il Contrinhaus venne distrutto da un colpo di mortaio il 6 settembre 1915. Durante la Grande Guerra, si trovava infatti sulla linea del fronte, in mano al comando austriaco della guarnigione a difesa della valle. A dirigere quel tiro che disintegrò il Contrin fu l’ufficiale italiano Arturo Andreoletti, comandante della zona SerautaMarmolada, 7° reggimento alpini. E fu proprio Andreoletti, a guerra conclusa, a fondare nel 1919 l’Associazione nazionale alpini e a volere la ricostruzione del rifugio. I lavori vennero completati in pochi anni e così il nuovo rifugio fu completato nel 1923. Nell’estate del 1926 , invece, vi si tenne la settima Adunata nazionale degli Alpini.

L’oggi_ La struttura si trova in Alta Val di Fassa, ai piedi del vallone che sale a Passo Ombretta, davanti al pilastro sud della Marmolada di Penia. La gestione è affidata da 44 anni a Giorgio Debertol – cavaliere e alpino del gruppo di Alta Val di Fassa (Canazei, Campitello e Mazzin) – e alla moglie Lidia, che hanno trasmesso l’amore per il Contrin e per la montagna anche ai figli, oltre che ai tanti escursionisti e appassionati che ogni anno salgono al rifugio. Una storia che s’intreccia in maniera indissolubile con quella della Sezione Ana di Trento che ha eletto il Contrin a simbolo dello spirito alpino, di amicizia e fratellanza tra popoli.

Il 36° Raduno Ana Nazionale_ Un impegno che si rinnova da 36 anni e che, all’indomani dell’approvazione alla Camera della proposta di legge che prevede l’istituzione della «Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino» (individuandola nella data del 26 gennaio di ogni anno, in ricordo della battaglia di Nikolajewka), carica il tradizionale raduno ai piedi della Marmolada di un significato ancora maggiore. Domenica, la cerimonia avrà inizio alle 11.15 con l’alzabandiera e la deposizione di una corona al cippo del capitano Andreoletti in ricordo di tutti i caduti. Alle 11.20 il saluto delle autorità, a cui seguiranno la santa messa e, alle 12.30, il rancio alpino. La giornata sarà accompagnata dalla fanfara alpina Monte Zugna di Lizzana (Trento) e dal il Coro Edelweiss della Sezione di Bassano del Grappa.

Accesso da Alba di Canazei (ore 1.30 di cammino). La strada è chiusa al traffico veicolare, consentito esclusivamente alle persone di servizio con mezzi autorizzati dall’organizzazione.