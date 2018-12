” Amici Nuoto Riva ” * ATTIVITÀ 2018: « Cornelia Rigatti e Nicolò Di Tullio hanno fatto il colpo grosso vincendo la Coppa Europa 2018 di nuoto per salvamento prove oceaniche »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





A chiusura di un anno sportivo molto particolare sotto molteplici aspetti, che fra l’altro ha visto l’assegnazione della stella d’argento per merito sportivo, la vittoria nel campionato italiano assoluto prove oceaniche di nuoto per salvamento con la riconferma del terzo posto in serie A, la convocazione di Elena Spagnolo nella nazionale giovanile ai campionati europei di salvamento in Irlanda con 4 ori ed un record mondiale in staffetta, di qualche settimana la medaglia d’argento nella prova sprint Sup di Caterina Stenta ai mondiali Isa in Cina con i due ottimi quinti posti di Cornelia Rigatti nel prone technical e long distance; arriva un nuovo importantissimo risultato in casa Amici Nuoto Riva: Cornelia Rigatti e Nicolò Di Tullio hanno fatto il colpo grosso vincendo la Coppa Europa 2018 di nuoto per salvamento prove oceaniche che è stata disputata in tre tappe di Belgio, Francia e Irlanda con organizzazione a cura delle locali federazioni nazionali componenti la Federazione europea di salvamento – Ilse (International life saving federation of Europe).

Per Cornelia Rigatti una doppietta poiché ha vinto la coppa di specialità nelle prove oceanwoman (32 punti) e gara tavola (28 punti), con il secondo e il terzo punteggio più elevato nelle classifica generale di specialità al femminile.

Ulteriore doppietta a livello femminile/maschile nella gara oceanman con la coppa conquistata da Nicolò Di Tullio (22 punti).

Risultati ottenuti in particolare grazie alle medaglie ottenute a luglio agli internazionali delle Fiandre con Cornelia Rigatti oro nella gara tavola e argento oceanwoman (combinata su quattro frazioni nuoto, tavola, canoa e corsa), e con Nicolò Di Tullio argento nella gara frangente e due bronzi oceanman e gara canoa. Il tutto impreziosito dall’argento nella staffetta ocean lifesaver mixed completata da Elena Spagnolo e Romulo Guizzetti.

Arricchendo ulteriormente il palmares dei due atleti tesserati per Amici Nuoto Riva, che sono rispettivamente campioni italiani assoluti in carica Rigatti nella gara canoa e Di Tullio nella gara tavola.