AMICI – CANALE 5 * SHARE DEL 23.1% PARI A 4 MILIONI 112 MILA TELESPETTATORI, “BALLANDO CON LE STELLE” OTTIENE IL 23,6% CON 4 MILIONI 221 MILA TELESPETTATORI

La settima puntata del talent show di Maria De Filippi segna un nuovo record in share e non lascia scampo a Ballando con le Stelle concedendo al competitor di RaiUno uno scarto dello 0,6% di share pur trattandosi per RaiUno della finale dello show.

Amici ottiene infatti una share del 23.1% pari a 4 milioni 112 mila telespettatori mentre Ballando con le Stelle ottiene il 23,6% con 4 milioni 221 mila telespettatori.

Sul target 15-64 anni, Amici ottiene una share del 26.25% mentre Ballando..tutti in pista si ferma al 14.69% di share e Ballando con le Stelle al 16.28% di share.

Il gap si fa ancora più evidente sul target 15-34 anni dove Amici svetta al 34.20% di share mentre Raiuno ottiene rispettivamente l’8.88% e l’8.26% di share.

Picchi Amici: alle ore 22:58 i telespettatori sono 5 milioni 311 mila mentre alle ore 24:56 la share vola al 29.03%.

Nella puntata di ieri, Lauren Celentano, 19 anni del Connecticut si è aggiudicata il circuito Danza come miglior talento della 17° edizione.

Sui social l’hashtag #Amici17 conquista la prima posizione dei Tt Italia e il secondo posto dei Tt Mondo.