AMBROSI (LEGA) * TRASPORTI: « TRENI E ACQUISTO BIGLIETTI ON LINE PER CORSE LOCALI, BASTA DISAGI PER I TURISTI CHE VOGLIONO VISITARE IL TRENTINO »

AMBROSI (LEGA TRENTINO): “TRENI E ACQUISTO BIGLIETTI ON LINE PER CORSE LOCALI, BASTA DISAGI PER I TURISTI CHE VOGLIONO VISITARE IL TRENTINO”. “Fino ad oggi, chi raggiungeva il Trentino in treno da fuori provincia – essendo l’app Open Move tipicamente locale – si trovava nell’impossibilità di acquistare biglietti on line sulla piattaforma di Trenitalia per le corse locali. E così un turista, che veniva in Trentino da Roma o da Milano per raggiungere, poniamo il caso, Pergine e visitarne il castello, si trovava obbligato, una volta arrivato a Trento, a scendere alla stazione, recarsi in biglietteria, obliterare il biglietto acquistato e prendere il primo treno utile.

Certamente opzione sempre possibile! Ma di certo non così agevole.

Ebbene, in Consiglio provinciale, nell’ambito della discussione sulla Manovra di Bilancio 2020, è stato approvato il mio Ordine del giorno con il quale si chiede alla Provincia di risolvere tale criticità. Come da dispositivo, la Giunta dovrà interfacciarsi con Trenitalia affinché venga data la possibilità a tutti coloro che intendono acquistare i biglietti di corsa semplice on line, di poterlo fare, direttamente e diversamente da quanto oggi avviene, sul sito di Trenitalia, ponendo così fine ai disagi poc’anzi ricordati.

Dato che il Trentino è una meta turistica che vede milioni di persone transitare sul nostro territorio e dimostrato che più una meta è raggiungibile col treno più è facile che essa venga visitata, con tutti i benefici economici, lavorativi e occupazionali che ciò comporta, l’approvazione del documento è un risultato molto soddisfacente. I turisti potranno così visitare piu agevolmente le straordinarie bellezze architettoniche, paesaggistiche e ambientali delle zone piu periferiche del nostro territorio, che ha tantissimo da offrire, in ogni suo angolo”.

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi

Foto: archivio Opinione