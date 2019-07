AMBROSI (lega) * ruoli femminili: « GRAVI E PREOCCUPANTI LE FRASI PRONUNCIATE CONTRO LE ASSESSORE SEGNANA E ZANOTELLI »

Considero una grave e preoccupante caduta di stile quella avvenuta in Consiglio provinciale a danno delle Assessore Stefania Segnana e Giulia Zanotelli. L’utilizzo di parole offensive e di apprezzamenti fuori luogo a danno di due persone valide e serie mi pare totalmente fuori luogo soprattutto da parte di chi tiene tanto a ricordare il suo ruolo di Assessore nella scorsa consiliatura.

Rimango inoltre assai negativamente colpita dalla mancata solidarietà da parte delle colleghe Consigliere della minoranza, che a parole portano avanti una battaglia femminista sui ruoli femminili, ma quando poi si trovano di fronte a fatti concreti, rimangono immobili, non vedono, non sentono e non parlano.

Un pericoloso silenzio di connivenza, il solito sconfinato abisso che c’è tra il dire e il fare, tra il predicare bene e razzolare male o come in questo caso addirittura malissimo.

E’ questo quanto affermato dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi.