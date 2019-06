AMBROSI (LEGA): * PARCHI GIOCHI PER DIVERSAMENTE ABILI: « APPROVATA LA MIA MOZIONE PER IMPLEMENTARLI »

Ambrosi (Lega Trentino): “parchi giochi per diversamente abili, approvata la mia mozione per implementarli”.

“E’ con grande soddisfazione che annuncio l’avvenuta approvazione, in Consiglio provinciale, di una mia Proposta di mozione, la n.49/XVI, che – approvata tra l’altro all’unanimità – impegna la Giunta “a dare le opportune disposizioni alle strutture provinciali competenti affinché si attivino per sensibilizzare i Comuni a promuovere un più capillare allestimento sul territorio di parchi giochi fruibili dalle persone diversamente abili”.

L’importanza di questo provvedimento – che, come detto, chiede agli Enti locali di favorire l’accessibilità ai parchi giochi di bambini aventi ogni tipo di abilità, indipendentemente dalle loro capacità fisiche e mentali – sta nella sua radice profondamente inclusiva, volta cioè a far sì che i minori disabili possano, diversamente da quanto avvenuto fino ad oggi, avere le stesse occasioni di svago di tutti gli altri. Per questo motivo, ritengo che con questa Mozione sia possibile fare un vero e proprio salto di qualità.

Sappiamo infatti che in Trentino, qua e là, alcuni parchi giochi fruibili da questi bambini già esistono, ma pareva quanto mai opportuno implementarli. Di qui la mia Proposta, che intende rafforzare in modo significativo le possibilità per i diversamente abili, categoria spesso al centro di molti proclami ma poi, nei fatti, trascurata. Si tratta quindi di una proposta concreta, con la quale si passa dalle parole ai fatti, e per la quale ringrazio tutti i colleghi consiglieri, da quelli del mio gruppo a quelli di minoranza, che hanno compattamente votato una proposta che dimostra come, su temi importanti come il supporto alla disabilità, ci sia ancora la possibilità di fare sintesi”

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi