AMBROSI (LEGA) * MOBILITÀ: « INTRODOTTO IL SERVIZIO ESTIVO DI TRASPORTO LAGOLO-LASINO, UN GRAZIE ALLA PROVINCIA »

“Con una nota del Servizio Trasporti Pubblici della Provincia di Trento emanata in questi giorni è stato comunicata al Comune di Madruzzo, «con riferimento ai colloqui intercorsi», l’autorizzazione della società «all’istituzione, avvalendosi un autonoleggiatore privato» di alcune corse per il servizio estivo Lagolo-Lasino.

Si tratta di una notizia molto positiva, rispetto alla quale non posso non ringraziare per l’interessamento dimostrato l’Assessore Failoni – il quale a Madruzzo, con la Giunta locale, ha effettuato un apposito incontro – e che mi rallegra particolarmente dal momento che sono stata lieta d’aver concorso a favorire una collaborazione tra il Comune di Madruzzo e l’Ente provinciale nell’affrontare una questione che può apparire marginale, mentre invece determinerà sostanziali benefici alla comunità interessata.

Colgo l’occasione per sottolineare che è in queste, appunto apparentemente piccole questioni, che si misura la qualità di una politica capace realmente – e non solo a parole – di essere vicina alla gente. E’ infatti inutile perdersi in annunci altisonanti se poi non si sanno assicurare quei servizi che toccano da vicino il quotidiano dei cittadini, a partire da quelli dei singoli comuni”.

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi