AMBROSI (LEGA) * Commissione europea: « RISOLUZIONE APPROVATA, UNA POSITIVA COLLABORAZIONE EUROPEA A VANTAGGIO DEL TRENTINO »

E’ con soddisfazione che comunico l’avvenuta approvazione, (quasi all’unanimità) in Consiglio provinciale, della Proposta di risoluzione n. 1/XVI, che impegna «la Quinta Commissione permanente a esaminare gli ambiti e le iniziative del programma di lavoro della Commissione europea, per l’anno 2019» e la Giunta provinciale a fornire «supporto documentale e informativo necessario per l’esame degli ambiti e delle iniziative del programma di lavoro della Commissione europea, per l’anno 2019».

Si tratta di un passaggio politico importante per più motivi. Anzitutto perché la Risoluzione approvata, della quale mi onora essere stata la prima proponente e relatrice, è il frutto anche del contributo da parte di tutti i componenti della commissione che – anche se di idee talvolta diverse – hanno convenuto sulle opportunità derivanti da questa collaborazione europea a vantaggio proprio del nostro territorio provinciale.

In secondo luogo, l’importanza del documento riguarda il fatto che esso è centrato sul monitoraggio delle «iniziative, anche relative a proposte prioritarie rimaste in sospeso, riguardanti le azioni volte a favorire l’occupazione, soprattutto giovanile, la costruzione di tirocini e apprendistati di qualità e l’incentivazione della mobilità del lavoro nonché le politiche in materia di energia e clima che possono rientrare, anche marginalmente, nell’alveo dell’interesse e dell’intervento provinciale».

Alla base dalla Risoluzione c’è dunque la volontà non solo di mantenere ma anche di rafforzare una collaborazione tra l’Unione europea e il Trentino a vantaggio, lo si ripete, del territorio. Ragion per cui la sua approvazione non può che essere salutata positivamente, come un passo in avanti per il bene e il futuro della nostra comunità trentina.

E’ questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi