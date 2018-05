AMBIOS * GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITÀ: IL 22 MAGGIO A CASTEL IVANO INCONTRO CON IL NATURALISTA BERTACCHINI ED IL SUO ULTIMO LIBRO ‘IL MONDO DI CRISTALLO’

Giornata mondiale della biodiversità. Martedì 22 maggio, a Castel Ivano, incontro con il naturalista Bertacchini ed il suo ultimo libro “Il mondo di cristallo – la Terra, l’uomo, la crisi ambientale”.

Martedì 22 maggio, alle ore 20.30, in occasione della giornata mondiale della biodiversità, a Castel Ivano (Tn), presso la Biblioteca Intercomunale, sarà ospite il naturalista bolognese Gabriele Bertacchini, con il suo ultimo libro “Il mondo di cristallo – la Terra, l’uomo, la crisi ambientale”, edito da Robin edizioni.

L’obiettivo dell’incontro, in linea con l’International Day for Biological Diversity promosso dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è quello di soffermarsi per un istante ad osservare i delicati ma precisi equilibri che caratterizzano la diversità della vita in tutte le sue forme.

Il libro scelto per questo importante appuntamento dall’amministrazione e dalla biblioteca comunale (organizzatori dell’iniziativa) si presenta infatti come una delicata finestra sul mondo della natura e una riflessione sulle attuali emergenze ambientali.

Dice l’autore: “milioni di esseri viventi convivono sul nostro pianeta trovando ciascuno il proprio spazio. È la varietà della vita che prende forma e si organizza. In un tempo che corre sempre più veloce, l’uomo si è distaccato dalla Terra e dalle sottili energie che ne alimentano l’esistenza, rifugiandosi a vivere in un “mondo virtuale”, estremamente fragile, che impedisce di comprendere appieno quanto avviene al di fuori, perdendo di vista quanto ci circonda.

Nuove “leggi” inventate hanno preso il posto di quelle reali e si sono fatte strade tra le città. I problemi ambientali, come la perdita di biodiversità a cui il nostro momento storico è soggetto, non sono altro che la naturale conseguenza di queste regole e del mondo che le contiene.

C’è quindi la necessità di tornare a meravigliarsi di fronte a tutte le piccole e grandi bellezze del creato, come un fiore o un filo d’erba, per stabilire con esse un contatto emotivo, per sentirsi nuovamente parte della Terra. Dopotutto, si protegge ciò che si custodisce nel proprio cuore ma si ama solamente ciò che si conosce veramente”.

La partecipazione è libera.

L’evento si inserisce all’interno della manifestazione nazionale Il maggio dei libri.

Link al booktrailer: https://www.youtube.com/watch?v=tsIThR-VxVg

Note sull’autore

Gabriele Bertacchini nasce a Bologna nel 1980.

Si laurea in scienze naturali presso l’Università della sua città.

Si specializza in comunicazione ambientale presso l’Università di Pisa.

Nel 2006, fonda AmBios (www.ambios.it), azienda specializzata in comunicazione ed educazione ambientale.

Vive in provincia di Trento, tra i boschi e le montagne di cui ama raccontare le storie.

Collabora attualmente con numerosi enti pubblici e privati sul territorio nazionale.

Molto impegnato nel campo della protezione dell’ambiente, ha all’attivo oltre 2.000 interventi pubblici tra conferenze,

incontri didattici, seminari.