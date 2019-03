ALTRA TRENTO A SINISTRA * RIAPERTURA CASE CHIUSE: « CONFERENZA STAMPA ALLE 14:30 (SALA GRUPPI A PALAZZO THUN) »

Altra Trento a Sinistra conferenza stampa sull’approvazione delle mozioni a favore della riapertura delle case chiuse.

In seguito alla votazione in aula consiiliare sulla riapertura delle case chiuse, anche alla luce della discussione avvenuta in aula e alla focalizzazione del problema quasi esclusivamente sulla sicurezza si convoca una conferenza stampa dell’Altra Trento a sinistra alle ore 14:30 presso la sala gruppi a Palazzo Thun.

Antonia Romano